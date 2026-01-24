Connect with us

Aiud

FOTO: Hora Unirii, în centrul municipiului Aiud. Cum au sărbătorit locuitorii Ziua Unirii Principatelor Române

Publicat

acum 25 de secunde

Mai mulți locuitori din Aiud au încins Hora Unirii în centrul municipiului, pentru a sărbători Ziua Principatelor Române. Sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 12.00, primăria a organizat un moment festiv cu această ocazie.

Zeci de elevi, alături de alți locuitori ai orașului și de autoritățile locale au format o mare horă a unirii, ca simbol de solidaritate și respect pentru trecut.

Aceștia au purtat steaguri tricolore.

Evenimentul s-a desfășurat în Piața Cuza Vodă din Aiud.

Manifestări similare au fost la Alba Iulia, Câmpeni, Sebeș, dar și în alte localități din județ.

foto: Centrul Multicultural ”Liviu Rebreanu” Aiud/ Claudiu Coța

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Aiudacum 25 de secunde

FOTO: Hora Unirii, în centrul municipiului Aiud. Cum au sărbătorit locuitorii Ziua Unirii Principatelor Române
rovinieta online cnair posibile intreruperi plata online
Evenimentacum 31 de minute

CNAIR: Sistemul de achiziționare a rovinietei nu funcționează. Care este motivul
Evenimentacum 45 de minute

Propuneri în sprijinul comunităților din Apuseni, după suspendarea plății taxelor locale. Variante luate în calcul
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 5 zile

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Mașină avariată de zăpada desprinsă de pe acoperișul unei școli din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA Stații de autobuz înzăpezite în Alba Iulia, la multe zile după ninsoare: ”Primăria a pierdut lupta cu iarna”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia, cetate
Administrațieacum 4 ore

Alba Iulia, ”Capitala Tineretului din România 2026”. Primăria încheie parteneriat pentru organizarea de competiții sportive
Administrațieacum 2 zile

Măsuri în administrația publică: se suspendă detașările de funcționari, condiții pentru cumulul pensiei speciale cu salariul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

bani pensii
Economieacum 6 ore

Clasament Harvard: România a urcat în topul global al complexității economice, în ultimul deceniu. Care sunt provocările
Economieacum 7 ore

Vor fi instalate mii de kilometri de garduri electrice pentru protejarea comunităților, de animale sălbatice. Anunțul ministerului
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 45 de minute

Propuneri în sprijinul comunităților din Apuseni, după suspendarea plății taxelor locale. Variante luate în calcul
Evenimentacum o zi

Senatorul care a trecut de la POT la PSD, CONDAMNAT la muncă în folosul comunității. A fost prins conducând fără permis
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

alba iulia, cetate
Administrațieacum 4 ore

Alba Iulia, ”Capitala Tineretului din România 2026”. Primăria încheie parteneriat pentru organizarea de competiții sportive
Evenimentacum 8 ore

Sportivii de la CS Unirea Alba Iulia au câștigat peste 200 de medalii în 2025, majoritatea de aur. Performanțele, pe secții
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

vremea meteo alba prognoza
Evenimentacum 9 ore

Evenimente de weekend în Alba: ceremonii cu ocazia sărbătorii Mica Unire, competiții sportive, expoziție de păsări
horoscop 2024
Evenimentacum 10 ore

Horoscop 24-25 ianuarie: Weekendul aduce oportunități de relaxare și proiecte noi
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 5 ore

Municipiul Alba Iulia va găzdui Regionala FIRST LEGO League Challenge pentru copii și adolescenți pasionați de știință
Evenimentacum 19 ore

ChatGPT va ghici câți ani ai: minorii vor fi protejați automat de conținut sensibil. Cum își poate da seama de vârstă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

Încă un lot de lapte praf retras de la vânzare din magazine. Conține un ingredient neconform. Atenționări pentru cumpărători
Evenimentacum o zi

Începe reclasificarea spitalelor publice: Criteriile după care vor fi analizate unitățile medicale
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Calendar an școlar 2026-2027: Perioadele propuse pentru cursuri și vacanțe, noutăți. Când va fi prima zi de școală
Educațieacum o zi

24 ianuarie 1859: „Mica Unire”, primul pas spre România. Unirea Principatelor Române sub domnia lui Cuza
Mai mult din Educatie