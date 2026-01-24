Aiud
FOTO: Hora Unirii, în centrul municipiului Aiud. Cum au sărbătorit locuitorii Ziua Unirii Principatelor Române
Mai mulți locuitori din Aiud au încins Hora Unirii în centrul municipiului, pentru a sărbători Ziua Principatelor Române. Sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 12.00, primăria a organizat un moment festiv cu această ocazie.
Zeci de elevi, alături de alți locuitori ai orașului și de autoritățile locale au format o mare horă a unirii, ca simbol de solidaritate și respect pentru trecut.
Aceștia au purtat steaguri tricolore.
Evenimentul s-a desfășurat în Piața Cuza Vodă din Aiud.
Manifestări similare au fost la Alba Iulia, Câmpeni, Sebeș, dar și în alte localități din județ.
foto: Centrul Multicultural ”Liviu Rebreanu” Aiud/ Claudiu Coța
