FOTO: LIMBAJUL FLORILOR. Ce poveste ar putea spune un buchet de flori. Mesaje ascunse în petale, formă şi culoare

Mesaje de 1 Martie. Primăvara „bate” la ușă, iar acesta este momentul potrivit pentru a transmite MESAJE DE 1 MARTIE celor dragi. Dacă nu le poți oferi un mărțișor, poți să le faci cadou o FELICITARE DE 1 MARTIE. Astfel ai ocazia să fii „vestitorul” primăverii și cu o URARE.

O primăvară frumoasă în roșu și alb și dragoste sinceră!

Toate florile din lume pentru primăvara mea!

Un buchet de ghiocei și o primăvară superbă pentru o persoană/colegă deosebită!

De sub zăpadă a răsărit un ghiocel și mi-a șoptit ceva la ureche: A sosit primăvara!

Îți doresc un 1 Martie fericit și o primăvară care să îți înflorească întregul an.

Îți doresc o primăvară minunată, cu multe realizări!

Pentru o primăvară însorită și plină de bucurii, împreuna cu un gând curat!

Anotimpurile vin și trec, dar fiecare om păstrează în sufletul său un anotimp. Încearcă să păstrezi primăvara.

De ziua noastră, a fetelor, primește-n dar un mărșișor. Nu este cine știe ce, dar ți-l trimit cu dragoste.

Primăvara să îți aducă un mărțișor de sănătate, un ghiocel de noroc, o rază de fericire, un nor de iubire și un soare strălucitor asemeni sufletului tău

Parfumul florilor de primăvară, roua dimineților calde, adierea vântului blând al celui mai frumos anotimp, toate acestea să-și găsească locul în sufletul tău

Firul alb e sănătate iar cel roşu, posperitate. Amândouă, împreună, formează o cunună de succes şi voie bună.

Primăvara aceasta să fie ca zâmbetul, bunătatea şi optimismul tău! O primăvară fericită!

Un mic mărţişor şi un ghiocel îţi dăruiesc, ca să ştii că a venit primăvara. E timpul să zâmbeşti!

O primăvară plină de energie, entuziasm şi bucurii!

Un buchet de ghiocei şi o primăvară superbă pentru o persoană mai specială decât toate anotimpurile.

Primăvara este anotimpul renaşterii, al învierii la viaţă. Vă doresc să aveţi o primăvară minunată, plină de dragoste şi realizări

Primăvara să-ţi aducă un mărţişor norocos, raze de iubire şi calde adieri de fericire!

Anotimpurile vin şi trec, dar fiecare om păstrează în sufletul său un anotimp. Încearcă să păstrezi primăvara.

Natura a împletit din flori şi din raze de soare mărţişorul fericirii, pentru ca eu să ţi-l pot oferi azi împreună cu toată dragostea mea.

Bucuraţi-vă de soare, bucuraţi-vă de ghiocei, bucuraţi-vă de frumoasele zile ale primăverii şi primiţi cu drag mărţişorul în sufletele voastre!

Primeşte primăvara în viaţă şi în suflet… deschide-ţi aripile şi încearcă să zbori… inchide ochii şi încearcă să visezi… nu-i aşa că e minunat?

Un mărţişor virtual doar pentru tine alături de toate urările mele de bine!

Primăvara să îţi aducă un mărţisor de sănatate, un ghiocel de noroc, o adiere caldă de fericire, un nor de iubire şi un soare strălucitor asemeni sufletului tău.

Fie ca acest mărţisor să ne aducă liniştea şi fericirea de care avem nevoie toţi şi iubirea să ne îmbrăţişeze sufletul.

De 1 martie , zăpada s-a topit. Iar noi ghiocelul l-am zărit. Și vouă vi-l oferim. Și sănătate vă dorim . Cu drag, …

Ghiocel, gingașă floare, Pe a dimineții boare, Zboară-n grabă și vesteste PRIMAVARA, ce sosește !

Primăvara este anotimpul renașterii, va doresc să aveti o primavară minunată, plină de dragoste și realizări

In prag de Primavara, Martisorul sa alunge spiritele rele si sa-ti umple sufletul de bucurie si speranta.

In aceasta dimineata soarele a batut in geam mai insistent. Ai deschis fereastra si ai lasat primavara sa intre in casa… e 1 Martie,… bucura-te!

In poiana amortita, soarele vaslea usor. Si din iarba vestejita a iesit un martisor!

Am trimis la tine, in zbor Un mesaj de martisor Sanatate, fericire La Multi Ani si numai bine!

Un fir rosu, altul alb Anotimpuri se despart Primavara iarasi vine De la mine, numai bine!

Un fulg de nea ratacitor, Vazand ca primavara vine Ti-aduce-n zborul sau usor, Un martisor!

Ghiocel de primavara Tu aduci cu tine soare, Zambete, copilarie Si dulci soapte sclipitoare!

Firul alb e sanatate, Cel rosu, posperitate. Amandoua, impreuna, Formeaza o cununa de succes si voie buna.

Firul rosu si cel alb, Impletit cu gingasie, Vrea sa lege si mai mult, A noastra prietenie.

Martie cel calator Iti trimite-un martisor. Nu e lucru de valoare Dar atentia e mare!

Lumina, viaţa şi mult dor să primiţi de mărţişor!

Printre flori si albinute Îngerasii se strecoară Sa-ți aducă în mânuțe, Mărțisor de primavară!