O femeie din Alba Iulia a rămas fără 40.000 de lei după ce a instalat o aplicație pe telefon. Cum a reușit să își recupereze banii

O femeie din Alba Iulia a rămas fără 40.000 de lei după ce a instalat o aplicație pe telefon. O pensionară din Alba Iulia a reușit să își recupereze, cu ajutorul polițiștilor, suma de 40.000 de lei care i-a fost sustrasă după ce și-a instalat o aplicație pe telefon.

„Cu bine s-a sfârșit și întâmplarea mai puțin plăcută de care a avut parte o femeie, în vârstă de 68 de ani, din Alba Iulia, aceasta recuperându-și suma de 40.000 lei, pe care, inițial, a crezut-o pierdută.

Totul a început în ziua de 29 iulie 2025, când femeia a fost abordată de presupuși reprezentanți ai Bursei de Valori București și, sub pretextul că trebuie să încaseze dividente din acțiuni, aceștia au determinat-o să-și instaleze o aplicație pe telefon, care le-a permis, ulterior, accesul la aplicația bancară de pe telefonul femeii, efectuând, fără autorizarea acesteia, transferul sumei de 40.000 lei.

Când femeia a realizat ceea ce s-a întâmplat, a sesizat imediat polițiștii”, au transmis reprezentanții IPJ Alba, într-o postare pe rețeaua Facebook.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au colaborat cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia și instituția financiară implicată, în vederea soluționării cazului, prejudiciul fiind recuperat în totalitate și restituit femeii.

Polițiștii continuă cercetările aspectul săvârșirii infracțiunilor de efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și înșelăciune.

Recomandările polițiștilor pentru cetățeni:

Nu oferiți acces la telefonul mobil sau alte dispozitive!

Nu dați curs solicitărilor și promisiunilor unor persoane pe care le-ați cunoscut doar prin intermediul telefonului/rețelelor de socializare!

Nu accesați linkuri necunoscute!

Nu oferiți datele cardului bancar, parole sau coduri de acces!

Folosiți mijloace de securitate suplimentare! Autentificarea în 2 pași !

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News