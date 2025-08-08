UPDATE: Alertă de INCENDIU la Cugir. O oală uitată pe foc a mobilizat pompierii din Sebeș și SVSU Cugir

Alertă de incendiu vineri după-amiaza, în jurul orei 17:00, în orașul Cugir. O oală uitată pe foc într-o locuință din oraș a mobilizat pompierii din Sebeș și SVSU Cugir.

Update, ora 17:10 – Potrivit ISU Alba, este vorba despre o oală cu mâncare uitată pe foc.

Incendiul a fost stins, se lucrează pentru ventilarea spațiul interior al locuinței.

Știrea inițială

Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în orașul Cugir, strada George Enescu.

Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o locuință.

Pompierii intervin cu o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor. De asemenea, pentru stingerea focului intervine și SVSU Cugir.

