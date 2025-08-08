VIDEO: Lucrările avansează la Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj. Ce spune primarul Gheorghe Rotar

Lucrările avansează la Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Blaj. Primarul Gheorghe Valentin Rotar a transmis vineri că lucrările ar putea fi finalizate la finalul acestui an, însă darea în folosință se va face abia în lunile mai – iunie 2026.

„Ne aflăm la investiția Centru de recuperare pentru persoane vârstnice. O lucrare care crește frumos, acum două luni de zile se turnau fundațiile, acum deja suntem la primul și ultimul etaj.

O lucrare pe PNNR de 7,6 milioane de lei valoare. O lucrare pe care constructorul s-a angajat să o finalizeze până în lunile decembrie-ianuarie, dar efectiv darea în folosință va fi undeva în lunile mai-iunie anul viitor. O lucrare la care noi, administrația locală, ținem foarte mult”, a precizat edilul.

„În cadrul Centrului de zi de asistență și recuperare o să oferim servicii pentru persoanele vârstnice din municipiul Blaj, servicii de recuperare medicală pentru persoanele cu afecțiuni neurologice, servicii de asistență psihologică, tot pentru aceeași categorie de persoane. De asemenea, vom avea și o echipă mobilă, în cazul persoanelor care vor fi greu deplasabile la sediul serviciului nostru. Această echipă mobilă va furniza exact același tip de servicii și cu exact aceiași specialiști acasă, la persoana cu nevoi.

Venim în întâmpinare a totulor necesităților lor și este probabil proiectul care merge complementar în dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice de la Blaj”, a transmis directoarea Direcției de Asistență Socială Blaj, Dorinda Barta.

