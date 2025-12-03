Cugir
FOTO: Lucrări pe autostrada A1 în județul Alba de înlocuire segmente parapet. Atenționări pentru șoferi
Miercuri, 3 decembrie, se desfășoară lucrări pe autostrada A1 Sebeș-Deva în județul Alba. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență.
Potrivit DRDP Timișoara, se execută lucrări de înlocuire a parapetului pe sectoare ale autostrăzii A1, ca urmare a numeroaselor avarii produse în accidente.
Intervențiile sunt necesare pentru readucerea elementelor de siguranță la parametrii funcționali.
Miercuri, 3 decembrie, lucrările sunt la:
- km 316+100 – km 316+700 Vințu de Jos (AB), sensul Sibiu – Deva
- km 329 – km 327 Șibot (AB), sensul Deva – Sibiu.
Până la ora 16.00, se circulă pe banda 1 și pe banda de urgență, banda 2 fiind închisă.
imagini: DRDP Timișoara/ Facebook
