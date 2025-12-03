Connect with us

Cugir

FOTO: Lucrări pe autostrada A1 în județul Alba de înlocuire segmente parapet. Atenționări pentru șoferi

Publicat

acum 2 ore

Miercuri, 3 decembrie, se desfășoară lucrări pe autostrada A1 Sebeș-Deva în județul Alba. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență.

Potrivit DRDP Timișoara, se execută lucrări de înlocuire a parapetului pe sectoare ale autostrăzii A1, ca urmare a numeroaselor avarii produse în accidente.

Intervențiile sunt necesare pentru readucerea elementelor de siguranță la parametrii funcționali.

Miercuri, 3 decembrie, lucrările sunt la:

  • km 316+100 – km 316+700 Vințu de Jos (AB), sensul Sibiu – Deva
  • km 329 – km 327 Șibot (AB), sensul Deva – Sibiu.

Până la ora 16.00, se circulă pe banda 1 și pe banda de urgență, banda 2 fiind închisă.

imagini: DRDP Timișoara/ Facebook

Ultimele articole pe alba24
