FOTO: Lucrări pe autostrada A1 în județul Alba de înlocuire segmente parapet. Atenționări pentru șoferi

Miercuri, 3 decembrie, se desfășoară lucrări pe autostrada A1 Sebeș-Deva în județul Alba. Șoferii sunt atenționați să circule cu prudență.

Potrivit DRDP Timișoara, se execută lucrări de înlocuire a parapetului pe sectoare ale autostrăzii A1, ca urmare a numeroaselor avarii produse în accidente.

Intervențiile sunt necesare pentru readucerea elementelor de siguranță la parametrii funcționali.

Miercuri, 3 decembrie, lucrările sunt la:

km 316+100 – km 316+700 Vințu de Jos (AB), sensul Sibiu – Deva

km 329 – km 327 Șibot (AB), sensul Deva – Sibiu.

Până la ora 16.00, se circulă pe banda 1 și pe banda de urgență, banda 2 fiind închisă.

