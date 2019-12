FOTO: „Lumină de Crăciun”, serbarea Colegiului Naţional „I.M. Clain” din Blaj. Program artistic și mini-târg cu scop caritabil

Joi, 19 decembrie, la Palatul Cultural din Blaj a avut loc programul artistic al Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” într-o atmosferă emoționantă, specifică magiei Crăciunului, când sufletele se deschid pentru a primi lumina binecuvântată a Nașterii Mântuitorului. Elevii colegiului au realizat un mini-târg de Crăciun, cu scop caritabil, mai multe standuri cu obiecte și ornamente specifice sărbătorilor de iarnă, fiind amplasate la intrare.

La organizarea și desfășurarea acestui eveniment au participat directorul instituției, prof. Ioan Tomoiagă, dir. adj. Iulia Tarko, consilier educativ, prof. Iuliana Șarlea, alături de viceprimar, prof. Livia Mureșan, diriginţi, cadre didactice, părinţi și voluntari din Consiliul elevilor.

În deschiderea spectacolului, cei doi prezentatori carismatici, Andreea Voina și Septimiu Berghean, au anunțat momentul artistic al preșcolarilor, îndrumați de educatoarele Damian Liliana și Baciu Cristina. Cele două reprezentații ,,Dansul fulgilor de nea” și ,,Valsul îngerilor” au confirmat încă o dată că, vârsta copilăriei este un paradis al inocenței, al sensibilității și al veseliei.

Crăciunul are pentru toți o semnificație aparte prin glasul cristalin al copiilor care colindă, exprimând prin cântec: iubire, armonie și împărtășirea bucuriei de a fi împreună. Elevii din clasele I-a A, a III-a B și a IV-a B, coordonați de învățătoarele Felicia Furcă, Alina Trif și Gherman Cristina au pregătit un grupaj de colinde și cântece de iarnă prin care au transmis bucurie și speranță, vestind Praznicul Nașterii Domnului. În așteptarea lui Moș Crăciun, elevii din clasa I-a B, sub îndrumarea înv. Adriana Hârceagă au interpretat un dans tematic ,,Gingle Bells”, iar elevii din clasa a II-a A, coordonați de înv. Lucreția Prihoi au încântat inimile și privirea publicului prin dansul ,,Chocolate choco, choco”. Farmecul obiceiurilor de iarnă ,,Sorcova” și ,,Plugușorul” a fost evidențiat de elevii clasei a III-a A, sub atenta îndrumare a înv. Neli Benchea. Apoi, dansul ,,Wintertraum” oferit de elevii de la secția germană, coordonați de învățătoarele Man Giorgiana și Mathe Corina a animat atmosfera, transmițând tuturor o energie debordantă. Un moment vocal-instrumental special a fost realizat de solistele Costea Maya Samira și Matiș Aryana, care, cu talent și sensibilitate, au redat prin intermediul muzicii bucuria Crăciunului. În încheierea primei părți, Ansamblul Alegria, format din elevii clasei a IV-a B, coordonat de înv. Balu Rodica prin dansul modern „Christmas Magic” a încântat spectatorii, fiind răsplătiți cu aplauze.

A doua parte a spectacolului a aparținut elevilor din ciclul gimnazial și liceal care au dat viață magiei Crăciunului prin muzică, dans și emoție, demonstrând că sunt pregătiți să întâmpine sărbătorile cu sufletul curat și luminat. Dansul majoretelor, coordonate de prof. Haidău Giorgia, „Crăciunul în pași de dans” a introdus publicul în atmosfera efervescentă a sărbătorilor. A urmat un moment muzical, care a încântat sufletele spectatorilor, prin câteva colinde tradiționale românești, interpretate de Ansamblul vocal al Col. Naț. „I. M. Clain”, prof. coord. Băcilă Alexanda și de solistele: Maria Borcea (VI A) și Raluca Dulău (XI C). Emoție a transmis, prin intermediul momentului artistic, eleva Sonia Rotaru (IX C), demonstrând că dansul contemporan este arta jocului prin care mișcările, sunetul și culoarea se armonizează cu trăirilor interioare. Colindul străbun a fost adus pe scenă de grupurile corale îndrumate de prof. Gânța Dorina și de prof. Borșan Mariana. Elevii clasei a X-a E, coordonați de prof. Anușcă Adriana au cântat în limba engleză colinde și melodii specifice iernii. Nu a lipsit nici muzica ușoară prin interpretările de excepție ale solistelor Andreea Cinci (X C) și Maria Păcurar (XI E).

Momentul surpriză al serii l-a reprezentat Grupul vocal-instrumental Crescendo, coordonat de prof. Adrian Solomon, care a interpretat o serie de colinde și cântece de Crăciun, soliste: Gabriela Păucean (XI E) și Ioana Vintilă (XII A). În final, elevii coordonați de prof. Emil Florea au pus în scenă obiceiul din străbuni „Colind la casa gazdelor”, adresând tuturor urările de bunăstare, liniște și voie bună.

„La final, credem că toți cei care au participat la serbarea elevilor de la Colegiul Naţional ,,I. M. Clain” și-au simțit sufletele inundate de LUMINA sărbătorilor de iarnă, care a făcut ca, inimile tuturor, să rezoneze la unison în spiritul sfânt al Crăciunului”, a transmis purtătorul de cuvânt al instituției, prof. Claudia Oancea-Raica.

Vezi cele mai interesante video Alba24.ro