FOTO: Patru unități mobile de terapie intensivă au fost achiziționate cu sprijinul societății civile și a mediului de afaceri

Patru unități mobile de terapie intensivă, achiziționate cu sprijinul societății civile și a mediului de afaceri, au ajuns în dotarea rezervei naționale de protecție civilă.

Recepția și aducerea în țară a celor patru unități de terapie intensivă s-a realizat prin eforturile unei echipe mixte din partea IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, România și a Fundației pentru S.M.U.R.D. dar și prin suportul autorităților din afara României, oficialități care au sprijinit echipele în a-și îndeplini cu succes misiunea.

„O etapă importantă în creșterea rezilienței sistemului național de urgență s-a finalizat prin ajungerea în dotarea rezervei naționale de protecție civilă a patru unități mobile de terapie intensivă achiziționate cu sprijinul societății civile și a mediului de afaceri.

DSU exprimă mulțumirile României pentru ajutorul oferit din partea oficialilor din Turcia și Bulgaria care au sprijinit echipa IGSU și Fundației pentru SMURD de aducere în țară a unităților mobile de terapie intensivă.

Astfel , dorim să mulțumim Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania dar și reprezentanților Ambasada Romaniei in Turcia (Embassy of Romania to Turkey) și Consulatul General al României la Istanbul , Excelența Sa, ambasador Gabriel Șopandă, Consul Erdal Bolat și șeful Biroului Administrativ, Daniel Furculeșteanu.

De asemenea, un real ajutor pentru echipa din România responsabilă de aducere în țară a unităților de terapie intensivă mobilă a fost acordat de oficialii din cadrul Ambasada României în Republica Bulgaria, Excelența Sa, Ambasador Ion Gâlea și Consul Daniel Mazilu”, au transmis reprezentanții departamentului.

