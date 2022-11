FOTO VIDEO: Podul Minciunilor din Blaj, unul dintre cele mai spectaculoase din România. Concert la inaugurare, după modernizări

Medicul Bogdan Popa, fost manager al spitalului din Aiud își lansează, în decembrie, primul volum de poezii. Intitulat ”Poemele fericirii”, volumul cuprinde versuri despre dragoste, zbor și speranță.

Despre cum a ajuns să scrie poezie, la prima vedere o pasiune mai puțin obișnuită pentru un medic, ce l-a determinat să aleagă exprimarea în versuri și semnificația volumului, l-am întrebat chiar pe autor.

Medicul Bogdan Popa a fost managerul Spitalului Municipal Aiud în perioada 2017 – iulie 2022. Spune că experiența de la unitatea medicală, în special cea din perioada pandemiei, l-a adus în fața unor situații unice, situații care i-au adus o schimbare de perspectivă.

Primul volum de poezie: ”Am simțit nevoia să descriu ceea ce am trăit”

”Este primul volum de poezie pe care l-am scris. Mai sunt autorul unui capitol dintr-o carte de specialitate, de ecografie cardiacă, în urmă cu câțiva ani. În facultate am scris un eseu, am ținut un jurnal, dar am scris mai mult pentru mine.

Ceva s-a schimbat în timpul pandemiei, nu știu exact de ce atunci, dar atunci am trăit niște evenimente destul de intense, plus experiența din terapie intensivă, într-un fel pe care nu-l pot explica sută la sută. Am simțit nevoia să descriu ceea ce am trăit, și ca evenimente exterioare, și ca senzații, trăiri.

Am mai scris poezie, nepublicată, prima dată în anul VI de facultate. Am visat într-o noapte că am scris o poezie, m-am trezit dimineața nu-mi mai aduceam aminte nimic. După câteva luni, am scris prima poezie și apoi, sporadic, altele. Niciodată până acum nu am avut intenția sau material pentru a realiza un volum”, ne-a spus Bogdan Popa.

Pasiunea de a scrie: o sete care se autoalimentează

Autorul explică cum și-a conștientizat pasiunea de a scrie, ce înseamnă și de ce a ales să-și lanseze primul volum de poezie.

”Este o pasiune, talent nu știu dacă este. Am mai scris pe Facebook anumite articole și am văzut o reacție de interes și încurajări din partea celor care au citit.

Odată ce încep să scriu, fie că vorbim de proză sau poezie, timpul pentru mine trece altfel, mult mai repede. Apare ca o sete care se autoalimentează. Se întâmplă uneori să scriu ore în șir, fără să simt senzația de oboseală. Din ce am văzut, ce am citit și din experiența altora, este un fel de indicator că acea activitate este o pasiune”, spune Bogdan Popa.

Acesta explică cum, prin poezie, a reușit să diminueze din stresul vieții cotidiene, mai ales cel din perioada pandemiei.

”Este poezie autentică, personală, sunt senzații trăite, prin versuri am încercat să ilustrez în modul cel mai simplu posibil și cel mai fidel, emoțiile. Este vorba mai ales de perioada pandemică. E vorba de poezii cu temă ce se referă la dragoste, iubire, zbor, speranță.

Cred că suntem într-o fază – noi toți, eu pot să vorbesc în primul rând despre mine – în care multiple aspecte sociale, politice, sanitare, tot ce înseamnă viața socială determină un stres major. Cred că avem cu toții nevoie de o zonă de confort, de o pasiune, sigur pentru fiecare dintre noi aceasta poate să fie alta, dar eu am găsit-o în alesul cuvintelor și în creionarea acestora în poezii”, mărturisește Bogdan Popa.

Poemele Fericirii

Autorul spune că a ales titlul volumului, ”Poemele fericirii”, inspirat din opera unor poeți sau scriitori consacrați, ale căror creații le-a simțit mai aproape de suflet.

”Unul dintre motivele pentru care am ales titlul volumului <Poemele Fericirii> este faptul că îmi place foarte mult poezia lui Lucian Blaga, mai ales primele volume de poezie. <Poemele luminii> le-am simțit foarte cristaline și aproape de sufletul meu.

Pe de altă parte, este influența, fascinația chiar, de a citi Nicolae Steinhardt, autorul celebrei cărți <Jurnalul Fericirii>.

Titlul în sine cumva încearcă să reflecte interesul spre acești autori și o oglindire a unor trăiri personale, pe care eu le-aș încadra în zona de fericire”, a spus Bogdan Popa.

Acesta menționează sprijinul ”concret și foarte structurat”, în demersul său privind lansarea cărții, oferit de Ștefan Balog și Ioan Hădărig, de la Fundația Inter-Art.

”Un suport concret și foarte structurat am primit de la Ștefan Balog, care s-a ocupat, împreună cu editura, de realizarea efectivă a cărții. Prefața este scrisă de către Ioan Hădărig din Aiud, care are multe volume de poezie, un poet veritabil și un om de cultură.

Este prima dată când lansez un volum, sper să nu fie și ultima”, mai spune autorul.

Evenimentul de lansare a volumului de poezii ”Poemele Fericirii” are loc în 16 decembrie, de la ora 17.00, la Restaurantul ”La Conac” din Alba Iulia. Prezintă poetul Ioan Hădărig.

În lucru: o carte despre experiența de cinci ani la conducerea spitalului din Aiud

Bogdan Popa intenționează să continue să scrie și să publice. Acum lucrează la o altă carte, despre experiența avută la spitalul din Aiud.

”Am în lucru o carte, care este despre experiența pe care am trăit-o la spitalul din Aiud și în special în perioada pandemică. Au fost lucruri deosebite care s-au întâmplat, care ne-au scos pe toți din zona de confort, care ne-au obligat să trecem prin situații unice, chiar și pentru cei care lucrau în sistemul sanitar de mai multă vreme.

Va fi o carte legată de experiența avută la conducerea spitalului, cei cinci ani în care am activat la conducerea unității din Aiud”, a spus Popa.

Cartea va fi publicată, cel mai probabil la sfârșitul anului 2023 sau în primăvara anului 2024.