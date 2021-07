FOTO Polițiștii din Alba Iulia cer ajutorul cetățenilor: Caută un bărbat care a incendiat o trăsură din Cetatea Alba Carolina

Cel mai mare producător de ambulanțe și vehicule pentru invervenții speciale din Europa de Est, Deltamed, deschide o unitate de producție la Aiud.

Primarul municipiului Aiud, Oana Badea, a declarat pentru Alba24.ro, că discuțiile cu producătorul au început în urmă cu mai multe luni și reprezentații firmei au vizitat de mai multe ori localitatea pentru a pune la punct toate detaliile.

De asemenea, reprezentații primăriei au indicat firmei trei posibile locații pentru amenajarea halei de construcții, dar Oana Badea a precizat că decizia aparține companiei.

Lucrările de ridicare a halei vor începe anul acesta și mai mult de atât, producătorul își dorește ca tot în acest an să începă și procesul de producție.

Pentru început vor fi disponibile 40 de locuri de muncă în cadrul halei din Aiud.

” Am primit de nenumărate ori, din partea voastră, a aiudenilor, solicitarea de a suplimenta locurile de muncă în așa fel încât locul de muncă să fie cât mai aproape de casă. Am ascultat și am făcut tot posibilul să creăm oportunități de dezvoltare strategice.

Astăzi, vă putem anunța cu bucurie lansarea unui proiect amplu desfășurat alături de Deltamed – cel mai mare producător de ambulanțe și vehicule pentru intervenție specială din Europa de Est, ce se va concretiza prin inaugurarea unei noi unități de producție în Aiud.

Astfel, planurile noastre de dezvoltare a municipiului, de sustenabilitate și responsabilizare ecologică, cât și de recreare a condițiilor optime de creștere industrială, și-au găsit un partener de încredere și un facilitator serios de oportunități pentru forța de muncă locală.

Vă invităm la o întâlnire cu reprezentanții companiei – în data de 17 iulie 2021, între orele 09:00 – 16:00, în parcarea de pe strada Cuza Vodă, zona Primăriei Aiud pentru a participa la o expoziție a unora dintre principalele vehicule speciale pe care aceștia le realizează, a le adresa orice întrebare considerați oportună și a vă manifesta un eventual interes de includere în procesul de recrutare ce urmează să înceapă la nivel local”, au scris reprezentații primăriei Aiud pe Facebook.