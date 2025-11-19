FOTO: Polițiștii și Jandarmii au discutat cu elevii din Sebeș despre violența fizică, verbală și consecințele bullyingului

Polițiștii și Jandarmii au discutat cu elevii din Sebeș marți, 18 noiembrie, în cadrul unei acțiuni care vizează prevenirea și combaterea delincvenței juvenile și a situațiilor de victimizare a minorilor în incinta/zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 noiembrie 2025, în intervalul orar 08.00 – 13.00, polițiștii Biroului Siguranță Școlară și cei din cadrul Poliției Municipiului Sebeș, împreună cu polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenirea Criminalității și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ,,Avram Iancu” Alba, au desfășurat 25 de activități, pe raza municipiului Sebeș.

Polițiștii și jandarmii au inițiat discuții cu peste 200 de elevi, fiind abordate teme care vizează:

violența,

consumul de tutun,

alcool și substanțe interzise,

absenteism,

violență verbală,

consecințele bullyingului.

De asemenea, aceștia au desfășurat și activități de instruire a cadrelor didactice pe linia gestionării violenței în mediul școlar, precum și a identificării comportamentelor specifice consumului de substanțe psihoactive în rândul elevilor.

Consolidarea siguranței copiilor presupune un efort colectiv.

