FOTO ȘTIREA TA: ACCIDENT la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit în giratoriul din zona Pieței agroalimentare Cetate

Conflictul din interioriul Alianței USR PLUS Alba făcut public de președintele USR, Benianim Todosiu, pare a fi departe de sfârșit.

Mihail David, președintele PLUS Alba, a reacționat luni dimineață, într-un drept la replică, asta după ce în timpul unei conferințe de presă susținută sâmbătă, a declarat că Todosiu e liber să aibă orice opine vrea el.

”Deputatul Beniamin Todosiu este un mincinos”, așa și-a început președintele PLUS Alba, Mihail Todosiu, dreptul la replică, transmis pe adresa redacției alba24.ro, pe care îl redăm mai jos.

”Deputatul Beniamin Todosiu este un mincinos. Am scris de două ori această propoziție și de două ori am șters-o, nervos și dezamăgit. Nu am șters-o pentru că e îmi e coleg de partid, ci pentru că mi-am dat seama că ideea în sine mă face să mă simt rău.

Am văzut astfel de apucături destul de des în alianța noastră sau chiar la noi în partid. Nu sunt surprins, pentru că îmi dau seama că dincolo de bunele noastre intenții rămân unele moravuri care s-au impus în societatea noastră. Dublul discurs, minciuna prin omisiune, sabotarea colegilor nu sunt străine în societatea în care trăim.

E una dintre temele importante la care avem mult de lucrat în anii care vin. Le-am promis cetățenilor că vom schimba politica din România.

În același timp, trebuie să le promitem colegilor noștri de partid că nu vom tolera comportamente lipsite de etică și morală în propriile noastre organizații. Așa că am șters ce scrisesem despre Beniamin Todosiu, pentru că îmi era rușine de rușinea lui și de sentimentele pe care le-ar putea avea colegii noștri.

A fost o ultimă încercare de a-i proteja reputația acestui deputat.

Beniamin Todosiu mi-a transmis că „are resursele necesare să mă denigreze dacă este nevoie”. Îl invit să o facă, dar cu o singură condiție: să fie transparent. Să plătească denigrarea mea, dar să știe toți colegii pe ce a cheltuit banii, ca să nu uite că am promis să fim transparenți. În raportul de activitate să treacă suma cheltuită la capitolul: bani pentru denigrarea lui Mihail David, colegul meu de la PLUS Alba. În rest, mă lasă rece emoțiile și dorințele sale personale, nu îmi e teamă de niciun fel de amenințare, pentru că de partea mea este adevărul.

Totuși, asta nu înseamnă că nu regret situația în care ne găsim și că trebuie să fac această declarație din motive de campanie internă ale unuia sau altuia, indiferent cine e el.

Beniamin Todosiu lansează atacuri false la adresa colegilor săi și spune că noi, cei de la PLUS, ne batem joc de cetățenii din Alba Iulia. De ce crede el asta? Pentru că cei care sunt consilieri locali PLUS au votat pentru mandatarea primarului Gabriel Pleșa să semneze contractul cu compania de transport care a câștigat o licitație publică pe baza unui caiet de sarcini aprobat de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, licitație care nu a fost contestată în instanță. Astfel nu am ajuns în situația foarte probabilă în care din data de 10 martie municipiul putea rămâne fără transport în comun.

Dacă Beniamin Todosiu își închipuie că va folosi Alianța și viitorul partid cum îl taie pe el capul, punând în pericol orașul și locuitorii săi, iar noi o să stăm și o să privim doar pentru că el e parlamentar din partea noastră, îmi e teamă că face confuzie între principii și interese.

Pentru cine nu știe, Beniamin Todosiu este deputat de Alba și Președintele Filialei Județene USR. Poate e stresat de apropiatul proces de fuziune, poate i se pare că e bine să își atace necolegial colegii de Alianță, viitori colegi de partid. Oricum ar fi, de dragul efortului meu și al celor cu care am muncit în anii aceștia, nu mă las intimidat de astfel de apucături. Și nu îmi e teamă că se va supăra cineva pentru că am spus adevărul.

Am venit la PLUS ca să muncesc pentru cetățenii orașului și județului meu, nu să fac combinații și să trag sfori pentru o funcție. Adevărul bate funcția și așa îmi răpește munca la partid mai tot timpul pe care aș putea să îl dedic celor dragi, așa că ar fi rușinos să îi și mint despre ce se întâmplă în politică.

Și din acest motiv nu accept comportamente lipsite de etică și decență cum a fost cel al lui Beniamin Todosiu”, a declarat Mihail David, președintele PLUS Alba.

Context

Confictul intern din cadrul Alianței USR PLUS la nivelul județului Alba a fost făcut public, vineri seara, de președintele USR Alba, deputatul Beniamin Todosiu, după ședința de Consiliul Local al Municipiului Alba Iulia, ședință în care doi consilieri locali PLUS au votat diferit față de colegii lor din USR.

Mai exact, consilierii PLUS Sergiu Vârtei și Ionela Gavrilă au votat pentru mandatarea primarului Gabriel Pleșa de a semna contractul de atribuire a societății STP pentru gestionarea transportului local, în timp ce consilierii locali din USR au votat împotrivă sau s-au abținut.

Mai multe surse politice au susținut că în interiorul Alianței USR PLUS Alba, încă dinainte de alegerile locale din 2020, există un conflict între cele două formațiuni, însă acesta nu a fost făcut public până vineri, 26 februarie.

La scurt timp după ședința de Consiliu Local, Beniamin Todosiu, într-o postare pe Facebook, preciza: cei doi consilieri locali PLUS ”și-au bătut joc de albaiulieni și au angajat primăria într-un contract despre care există suspiciuni rezonabile că e păgubos și cu vădite semne de ilegalitate”.