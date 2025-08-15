Undă verde de la ANMAP pentru reamenajarea și extinderea Spitalului din Câmpeni. Ce funcțiuni va include noua clădire propusă

Undă verde de la ANMAP pentru reamenajarea și extinderea Spitalului din Câmpeni. Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a anunțat recent luarea deciziei etapei de încadrare – fără evaluarea impactului asupra mediului – pentru proiectul „Reamenajare și extindere Spital Orășenesc Câmpeni”, propus a fi amplasat pe strada Horea, nr. 63 din Câmpeni.

Potrivit documentației, investiția vizează extinderea Spitalului Orășenesc din Câmpeni prin construirea unui corp nou, cu regim de înălțime D+P+5E, care va comunica cu corpul existent. De asemenea, la nivelul corpului existent se vor reloca anumite secții, se vor extinde/introduce noi secții (boli infecțioase, saloane pentru spitalizarea de zi, chirurgie ortopedică) și se vor recompartimenta în funcție de spațiu și cerințele legislative.

Corpul nou de clădire va fi realizat în urma demolării unui corp existent, cu regimul de înălțime D+P, ce are destinația de bucătărie + spălătorie.

Funcțiunile propuse pentru noul corp sunt următoarele:

Parter – Compartiment de primire urgențe (CPU)

Etaj 1 – Laborator analize medicale și cabinete ecografie

Etaj 2 – Gatroenterologie și endoscopie digestivă

Etaj 3 – Serviciul de anestezie – terapie intensivă (ATI)

Etaj 4 – Săli operatie (bloc operator)

Etaj 5 – Sală angiografie și saloane aferente

Amenajări exterioare – curtea spitalului:

amenajare spații verzi, mobilier urban, zone de recreație

alei rutiere și pietonale de incintă

se vor prevedea trotuare de gardă în jurul construcției propuse, de lățimi diferite, adaptate în funcție de sistematizarea terenului

amenajarea unor locuri de parcare

amenajare stații de încărcare electrică

realizare împrejmuire perimetrală amplasamentului

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News