Scandal la Cugir: Un bărbat a fost reținut de polițiști, după ce l-a bătut pe un altul, într-un bar din oraș

Publicat

acum O oră

Scandal la Cugir: Polițiștii de investigații criminale din Cugir au luat, vineri, măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din orașul Cugir, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit faptul că, în noaptea de 14/15 august 2025, un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din Cugir, în timp ce se afla la un local de pe raza orașului, pe fondul consumului de alcool, l-ar fi agresat fizic pe un bărbat de 39 de ani.

Bărbatul de 39 de ani a fost transportat la Spitalul Orășenesc Cugir, pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale, fără a rămâne internat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

