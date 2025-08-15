Connect with us

Eveniment

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica

Publicat

acum 2 ore

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria: Pe 15 august, creștinii ortodocși și catolici prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica, la această dată. 

În tradiția românească, această zi este cunoscută și ca Adormirea Maicii Domnului și este un prilej de rugăciune, recunoștință și întâlnire în familie.

Totodată, este și o zi de sărbătoare onomastică pentru milioane de români.

Potrivit statisticilor, peste 2,2 milioane de români își serbează ziua numelui pe 15 august.

Cele mai multe poartă numele Maria (circa 1.400.000), aproximativ 270.000 se numesc Mariana și în jur de 51.000, Marinela.

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria

Cele mai frecvente prenume sărbătorite cu acest prilej sunt:

  • Maria
  • Marian
  • Mariana
  • Marin
  • Marius
  • Marina
  • Marioara
  • Marița
  • Maricica
  • Mărioara
  • Marinel
  • Marinae
  • Marinela
  • Măriuca
  • Marița
  • Maricel
  • Marcu
  • Marcuța
  • Maricela

Există și alte forme derivate sau hipocoristice folosite regional, precum Mari, Măriuța, Mariu sau Mărio.

În această zi, este o tradiție ca familia, prietenii și colegii să trimită mesaje și urări de Sfânta Maria celor care poartă aceste nume, fie prin apeluri telefonice, fie prin mesaje scrise.

În era digitală, felicitările au migrat în spațiul online, unde rețelele sociale se umplu de gânduri bune, imagini cu flori și mesaje personalizate.

YouTube video

De la urări simple precum „La mulți ani!” până la mesaje mai elaborate, oamenii își arată astfel aprecierea și afecțiunea pentru cei sărbătoriți.

Sărbătoarea Sfintei Marii nu este doar un moment religios, ci și unul al conexiunii dintre oameni, în care comunitățile se strâng în jurul valorilor de respect, dragoste și prietenie.

YouTube video

Astfel, 15 august rămâne nu doar o dată marcată cu cruce roșie în calendar, ci și un prilej de a aduce un zâmbet pe chipul celor dragi.

Sfânta Maria: de unde provine numele Maria

Numele Maria provine din ebraică și înseamnă cea iubită, cea îndrăgită, potrivit Basilica.

În aramaică, Maryam înseamnă „doamnă”, „stăpână”. După Fericitul Ieronim, în ebraică, numele s-ar compune din mar, ce înseamnă „picătura” plus yam ce înseamnă „mare”, deci „picătura de apă de mare”.

Dar numele evreiesc Maryam sau Miryam ar putea fi şi de străveche origine egipteană, trăgându-se din verbul mri, „a iubi”, cu sufixul afectiv ebraic – am, deci „cea dragă”, „cea iubită”.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Ratele românilor vor crește
Evenimentacum 1 minut

Camera de Comerț recomandă Guvernului să elaboreze de urgență un pachet de stimulare a activităților economice. Măsurile propuse
Economieacum O oră

Programul Rabla reîncepe cu restricții pentru mașinile chinezești. Casa Verde Fotovoltaice nu mai are finanțare
Evenimentacum 2 ore

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 13 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 24 de ore

Ordonanță de urgență care blochează investițiile neacoperite de susținere financiară, pusă în dezbatere publică
Administrațieacum 3 zile

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum O oră

Programul Rabla reîncepe cu restricții pentru mașinile chinezești. Casa Verde Fotovoltaice nu mai are finanțare
Economieacum 2 zile

Toți operatorii vor avea obligația să asigure posibilitatea de plată cu cardul. Guvernul vrea să elimine plafonul de 50.000 de lei
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum o zi

Comunicat PSD Alba: Afacere „liberală” cu parfum penal – microbuze școlare cumpărate la preturi umflate pe bani europeni
Evenimentacum 4 zile

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

Ce crede Nicolae Stanciu despre șansele pe care le mai are România să ajungă la Cupa Mondială din 2026. Interviu pentru FRF
Evenimentacum 3 zile

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2025
Evenimentacum 10 ore

Mesaje de Sfânta Maria 2025. 15 august: Se trimit sau nu urări cu prilejul Adormirii Maicii Domnului?
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 3 zile

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 2 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Observații involuntare la UPU, prin Europa
Contributorsacum 14 ore

OPINIE – Lucian Urcan: Observații involuntare la UPU, prin Europa
Actualitateacum 2 zile

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Reguli și calendare la Evaluare Națională, Bacalaureat și Admitere liceu 2026-2027. Ordinele au fost lansate în consultare publică
Educațieacum 2 zile

Schimbări în materiile obligatorii pentru liceu: Ministrul Educației vizează reducerea analfabetismului funcțional în 4-5 ani
Mai mult din Educatie