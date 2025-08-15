Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria: Pe 15 august, creștinii ortodocși și catolici prăznuiesc Adormirea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin. Aproximativ 2,2 milioane de români își serbează onomastica, la această dată.

În tradiția românească, această zi este cunoscută și ca Adormirea Maicii Domnului și este un prilej de rugăciune, recunoștință și întâlnire în familie.

Totodată, este și o zi de sărbătoare onomastică pentru milioane de români.

Potrivit statisticilor, peste 2,2 milioane de români își serbează ziua numelui pe 15 august.

Cele mai multe poartă numele Maria (circa 1.400.000), aproximativ 270.000 se numesc Mariana și în jur de 51.000, Marinela.

Nume care se sărbătoresc de Sfânta Maria

Cele mai frecvente prenume sărbătorite cu acest prilej sunt:

Maria

Marian

Mariana

Marin

Marius

Marina

Marioara

Marița

Maricica

Mărioara

Marinel

Marinae

Marinela

Măriuca

Marița

Maricel

Marcu

Marcuța

Maricela

Există și alte forme derivate sau hipocoristice folosite regional, precum Mari, Măriuța, Mariu sau Mărio.

În această zi, este o tradiție ca familia, prietenii și colegii să trimită mesaje și urări de Sfânta Maria celor care poartă aceste nume, fie prin apeluri telefonice, fie prin mesaje scrise.

În era digitală, felicitările au migrat în spațiul online, unde rețelele sociale se umplu de gânduri bune, imagini cu flori și mesaje personalizate.

De la urări simple precum „La mulți ani!” până la mesaje mai elaborate, oamenii își arată astfel aprecierea și afecțiunea pentru cei sărbătoriți.

Sărbătoarea Sfintei Marii nu este doar un moment religios, ci și unul al conexiunii dintre oameni, în care comunitățile se strâng în jurul valorilor de respect, dragoste și prietenie.

Astfel, 15 august rămâne nu doar o dată marcată cu cruce roșie în calendar, ci și un prilej de a aduce un zâmbet pe chipul celor dragi.

Sfânta Maria: de unde provine numele Maria

Numele Maria provine din ebraică și înseamnă cea iubită, cea îndrăgită, potrivit Basilica.

În aramaică, Maryam înseamnă „doamnă”, „stăpână”. După Fericitul Ieronim, în ebraică, numele s-ar compune din mar, ce înseamnă „picătura” plus yam ce înseamnă „mare”, deci „picătura de apă de mare”.

Dar numele evreiesc Maryam sau Miryam ar putea fi şi de străveche origine egipteană, trăgându-se din verbul mri, „a iubi”, cu sufixul afectiv ebraic – am, deci „cea dragă”, „cea iubită”.

