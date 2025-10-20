Connect with us

Eveniment

FOTO: Mașină de poliție, avariată într-un accident rutier la Cricău. A intrat într-un stâlp de lemn în timpul unei urmăriri

Publicat

acum O oră

Un accident rutier în care a fost implicată o autospecială de poliție a avut loc, luni, 20 octombrie, în jurul orei 14.15, pe raza localității Cricău. Un cititor alba24.ro a surprins într-o poză, mașina de poliție avariată.

Autospeciala a intrat într-un stâlp de lemn. Reprezentanții IPJ Alba au declarat că accidentul s-a produs în timpul unei urmăriri pe străzile din comună. Mai exact polițistul care conducea mașina a pierdut controlul volanului în timp ce urmărea un alt autoturism.

Accidentul rutier a fost confirmat pentru alba24.ro de reprezentanții IPJ Alba. Din câte se pare în urma accidentului au rezultat doar pagube materiale.

Ce spun polițiștii din Alba despre accident

UPDATE 14.40: Potrivit IPJ Alba, la data de 20 octombrie 2025, în jurul orei 13.20, un agent de poliție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, în timp ce se afla în urmărirea unui autoturism, pe strada Principală din comuna Cricău, județul Alba, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul asupra autospecialei de poliție și a intrat în coliziune cu un stâlp din lemn, rezultând pagube materiale.

