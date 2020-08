FOTO ȘTIREA TA: Probleme de acces la pasajul subteran de pe Bulevardul 1 Decembrie din Alba Iulia. Un lift nu funcționează

Andrada și Anamaria, două albaiulience pasionate de automobilism, au reușit performanță de podium la etapa a doua din cadrul campionatului național auto Women Rally, desfășurată în weekend la București. La startul competiției auto s-au prezentat 59 de echipaje feminine, iar ambasadoarele evenimentului au fost nume cunoscute în domeniu.

Andrada a câștigat cupa de bronz, locul 3 din 10 la clasa 1. A concurat pe un Ford Ka de 1.3 cu motor revizuit.

”Circuitul etapei de la București a surprins prin lungime și modul de abordare al curbelor; a fost un traseu de viteză, dar nu au lipsit curbele <ac de păr>.

Un traseu plin de provocări, o clasă 1 surprinzătoare ca număr de mașini participante.

Sunt foarte mulțumită de final, de rezultatul obținut, atât la clasă – locul 3 din 10 perticipante, cât și la general – locul 7 din 43, surclasând mașini mult mai puternice, ținând cont de timpii obținuți. Mă bucur să particip la fiecare etapă de la Women Rally; îmi place spiritul competițional, dar și faptul că am ocazia să cunosc oameni extraordinari, atât organizatorii, cât și concurentele”, a declarat Andrada Muntean, pentru Alba24.ro.

Albaiulianca este deja obișnuită cu performanța la concursurile de acest gen. Doar anul trecut, a fost pe locul 3 la etapele de la Alba Iulia și Timișoara, pe 2 la Cluj-Napoca și pe 2 pe gala campionilor pe toate etapele.

Iar Anamaria a câștigat cupa de aur. A fost prima la clasa 4, cea de mașini cu propulsie electrică. Au fost 9 concurente la această clasă.

”A fost un eveniment care m-a surprins din multe puncte de vedere, mai ales în plan personal. Am reușit să-mi depășesc limite care mi se păreau imposibil de trecut. Nu am fost o mare împătimită a vitezei sau a raliului, dar cu fiecare etapă a acestui eveniment am ajuns să îmi doresc să fiu tot mai bună.

Anul acesta particip la clasa de mașini electrice, din nou a o foarte mare provocare: în primul rând pentru că nu am mai condus niciodata o astfel de mașină și în al doilea rând pentru că la fiecare etapă avem mașină diferită. Locul 1 a fost astfel cu atât mai mult o mare surpriză pentru mine.

Traseul de la București a fost unul simplu la prima vedere, dar în realitate complicat datorită vitezei mari și a virajelor strânse, deci per total unul provocator și foarte bine gândit.

Participarea la Women Rally mi-a crescut încrederea în mine, în spatele volanului, m-a învățat să nu mai spun că eu nu pot și îmi doresc să inspir și copiilor mei ideea asta că, dacă îți dorești ceva cu adevărat, se poate, indiferent de vârstă, ocupație sau de ce zic alții. Felicit în primul rând pe Laura Savu, fondatorul și organizatorul Women Rally, pentru acest proiect frumos, dar și pe toate colegele mele, care au avut curajul de a se prezenta la start și alături de care pot zice că am reușit să formăm o mare familie”, a declarat Anamaria Șoaită, pentru Alba24.ro.

Anamaria mai are în palmares un loc 4 la etapa de la Timișoara.

Au fost 59 de mașini înscrise în concurs, la etapa a doua a campionatului.

Ambasadoarele evenimentului au fost Roxana Bulugioiu Ciuhulescu, Renatta Stepanov, Mihaela Beldie Dobranici (medic medicină sportivă și copilot de raliuri) și Cătălina Ponor (gimnastă, multiplă medaliată olimpică).

credit foto: Ana Maria Florea