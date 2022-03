FOTO: Târgul Grădinarului, pe Latura de Vest a Cetății din Alba Iulia, în acest weekend. Ateliere, prezentări, expoziții. PROGRAM

Cea mai mare companie din România a publicat într-un raport anual veniturile conducerii, în premieră pentru ultimii ani. CEO OMV Petrom (SNP) un salariu brut de bază de 414.000 de euro în 2021, adică circa 34.500 de euro lunar.

Pentru același CEO, Christina Verchere, bonusul anual a fost de 589.000 de euro în 2021, la care se adaugă şi tranşa planului de stimulare pe termen lung (LTIP), care include şi acţiuni în perioada 2019-2021, de aproximativ 487.700 de euro. Din bonus şi din acţiuni, a adăugat 1,1 milioane euro la remuneraţia brută, rezultând în total 1,49 milioane de euro în raportul pe 2021, scrie zf.ro.

Celelalte venituri din conducerea companiei

Alina Popa, CFO şi membru al directoratului Petrom

salariu de bază de 263.800 de euro, adică 23.000 de euro lunar, plus un bonus de 143.000 de euro plus tranşa LTIP de 179.000 de euro; venit total: 587.000 de euro

Radu Căprău, membru al directoratului responsabil pentru refining&marketing

salariu de bază de 273.000 de euro, adică 23.000 de euro lunar, plus un bonus de 137.000 de euro plus tranşa LTIP de 165.000 de euro; venit total: 574.000 de euro.

“În plus faţă de componentele remunerării indicate mai sus, membrii directoratului primesc beneficii în natură, inclusiv maşină de serviciu şi asigurare pentru accidente. Pentru angajaţi străini, au fost convenite indemnizaţii suplimentare (de ex. cazare). Pentru anul financiar 2021, au fost plătite următoarele beneficii în natură:

Christina Verchere: 581 euro; Alina Popa: 363 euro; Radu Căprău: 363 euro; Franck Albert Neel: 366 euro; Christopher Veit: 348 euro.

Membrii Directoratului angajaţi din străinătate primesc o compensaţie pentru planurile de pensie anterioare, în sumele următoare:

Christina Verchere: 248.500 euro; Frank Albert Neel: 120.000 euro; şi Christopher Veit: 193.843 euro”, se arată în raportul Petrom.

OMV Petrom (SNP) este cea mai mare companie listată la Bursa de la Bucureşti în termeni de capitalizare. Este evaluată la circa 5,4 miliarde de euro.

Investitorii pot accesa raportul "privind remunerarea aferent anului 2021 OMV Petrom" la secţiunea AGA.

Veniturile conducerii au fost publicate pentru prima dată în ultimii ani, cel mai probabil chiar de la privatizarea din 2004.

