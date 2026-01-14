FOTO: Trafic restricționat pe Autostrada A1, între Săliște și Apoldu de Jos. Se lucrează la recuperarea unui TIR răsturnat

Traficul rutier este restricționat miercuri după-amiaza pe Autostrada A1 Sibiu - Sebeș, între Săliște și Apoldu de Jos. Potrivit DRDP Brașov, se lucrează la recuperarea unui TIR răsturnat.

Zona este presemnalizată cu balize si sageată luminoasă până la ridicarea autotrenului.

Drumarii transmit șoferilor să circule cu prudență în zonă.

