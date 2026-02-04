Connect with us

Situație complicată la Alba Iulia: Primăria insistă să construiască o bază de autobuze pe cel mai mare șantier arheologic din oraș

Publicat

acum 2 ore

O situație administrativă complicată se ivește la Alba Iulia. Reprezentanții Primăriei Alba Iulia insistă să construiască o nouă bază pentru autobuze, chiar pe locul în care a fost scos la suprafață cel mai mare șantier arheologic din oraș. 

Mai exact, într-o ședință extraordinară de Consiliu Local al municipiului Alba Iulia, ședință ce va avea loc vineri, 6 februarie, se va vota aplicarea primăriei la finanțare, bani necesari pentru construcia autobazei.  

Este vorba despre o finanțare în valoare de aproape nouă mililoane de euro, bani de la Uniunea Europeană, la care primăria are o contribuție de un milion de euro.

Proiectul nu este unul nou, dar, ”s-a lovit” de o ”mare problemă”. O ”problemă” catalogată de arheologi ”o descoperire de valoare universală”. Mai exact, locația pe care primăria vrea să ridice autobaza conține cel mai mare sit arheologic cu vestigii romane descoperit vreodată la Alba Iulia, și fiind o raritate la nivel național dar și european.

CITEȘTE ȘI: VIDEO: Descoperiri arheologice extrem de importante la Alba Iulia, pe locul în care primăria vrea să construiască o autobază

Vorbim despre descoperirea din zona Partoș care a dat complet peste cap planurile primăriei. Ceea ce părea o săpătură arheologică de prevenție s-a transformat într-o descoperire de proporții.

Primărie versus arheologie

Totuși reprezentanții primăriei insistă că pe terenul respectiv se va construia autobaza. Lucian Morgovan, city managerul orașului a declarat pentru alba24.ro că finanțarea ar putea fi primită de Primăria Alba Iulia până în vara anului 2026.

Acesta a mai declarat că zona pe care se va construi rămâne aceeași din contractul de finanțare: în zona Partoș chiar pe locul în care a făcută descoperirea arheologică.

City managerul a mai declarat că săpăturile arhologice ar putea fi terminate până în primăvară. Idee ce intră în contradicție cu viziunea arheologilor din oraș. Mai mult de atât Morgovan mizează pe o conserva ”in situm”, adică o conservare într-o parte a autobazei, a unor vestigii romane, o conservare similară cu cea de la muzeul Principa.

O locație alternativă pe șoseaua de centură

Surse din administrația locală, dar și din zona arheologilor au declarat pentru alba24.ro că cel mai probabil baza nu se va construi în Partoș, ci în altă locație.

Surse din primărie au precizat că planul de rezervă este o locație de pe șoseaua de centură, unde cel mai probabil va fi amenajată baza.

VEZI ȘI: VIDEO: Cel mai bogat oraș roman din provincia Dacia, descoperit la Alba Iulia. Arheologii îl numesc un sit de ”valoare universală”

Surse arheologice au precizat de la momentul săpăturilor și până în prezent, că pe acea locație nu se va putea construi o bază pentru autobuze. Ceea ce se poate amenaja la Partoș este un parc arheologic în aer liber.

Mai mult de atât zona este în perimetrul de protecție UNESCO.

Investiție de peste 9 milioane de euro, din fonduri UE

Potrivit Primăriei municipiului Alba Iulia, noua autobază ar urma să asigure ”o resetare a transportului public local, fiind o alternativă modernă la sistemul existent, aflat în criză de încredere și funcționalitate.

Proiectul include infrastructura completă necesară unui transport public verde și eficient:

  • o hală modernă pentru 40 de autobuze electrice cu stații de încărcare lentă,
  • 20 de locuri exterioare (dintre care 7 cu încărcare rapidă),
  • o parcare Park&Ride cu 52 de locuri pentru autoturisme și 37 de locuri pentru personal.
  • Centrul va dispune de stații de plecare și sosire pentru autobuze, zonă de bike-sharing, spații tehnice pentru întreținere, spălătorie și atelier de reparații, precum și o clădire administrativă cu birouri, vestiare și zone de relaxare.

Ce au descoperit arheologii la Partoș

Cu prilejul săpăturilor, arheologii au descoperit un adevărat cartier roman care aparținea coloniei romane Colonia Aurelia Apulensis, din secolul II după Hristos.

Au fost descoperite case, piațete, un altar, dar și drumuri romane conservate în perfectă stare. Potrivit arheologilor cu care reporterii alba24.ro au discutat este una dintre cele mai importante descoperiri făcute pe teritoriul municipiului Alba Iulia.

Mai mult de atât, sit-ul arheologic se află în perimetrul de protecție UNESCO, iar cel mai probabil istoricii vor propune introducerea sit-ului arheologic în patrimoniul UNESCO.

Locația în care primăria a decis să amenajeze autobaza este una foarte cunoscută pentru abudența de vestigii ce pot fi scoase la suprafață.

Mai exact istoricii orașului și arheologii știau că sub pământul de la marginea orașului se pot afla vestigii foarte important.

În trecut în proximitatea zonei care acum a fost săpată au fost făcute descoperiri arheologice spectaculoase: o statuie a lui Hercule, dar și a unei alte zeități romane.

Cu toate acestea, reprezentanții Primăriei au decis să dea undă verde proiectului și să înceapă la sfârșitul anului 2025 săpăturile arheologice.

 

3 Comentarii

3 Comentarii

  1. Petru

    miercuri, 04.02.2026 at 10:16

    Ăștia strică tot după bunul plac. Bani să iasă. În alte țări zonele istorice sunt întreținute, la noi......

    Răspunde

  2. Pamfil

    miercuri, 04.02.2026 at 10:53

    Inca odata isi arata incompetenta UTC-istii si urmasii nomenclaturistilor PCR-isti...

    In era Inteligentei Artificiale,in Romania Prostia Naturala este la butoane.

    Viziune zero, incompetenta infinita!

    Răspunde

  3. pilu

    miercuri, 04.02.2026 at 11:41

    Păi dacă o iei cu UNESCO mai construiești în municipiu doar pe la Părăul Iovului. În rest vezi doar balării lasate în urma ”săpăturilor” arheologilor. Vezi Str.Traian și la fosta tipografie. Vă place ?. Faceți poze, faceți machete și lăsați municipul în pace să se dezvolte.

    Răspunde

