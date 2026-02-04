Administrație
Regulament pentru închirierea unor spații aflate în administrarea Palatului Principilor din Alba Iulia, pus în consultare publică
Reprezentanții Palatului Principilor din Alba Iulia au în vedere, în viitor, să scoată la licitație închirierea unor spații aflate în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor.
Însă pentru aceasta este nevoie de un regulament clar, regulament care până în prezent nu a existat. Drept urmare, în aceste zile se află în consultare publică, un regulamentul prin care se stabililește clar cum se pot închiria spații aflate în administrația Centrului.
Este vorba doar despre spațiile administate de Palatul Principilor, spații aflate în interiorul sau în curtea Palatului, dar și Casa Velican. În Casa Velican din centrul municipiului Alba Iulia există un spațiu la subsolul clădirii despre care Robert Roman, managerul Palatului Principilor din Alba Iulia a spus de mai mult timp că intenționează să îl scoată la licitație pentru amenajarea unei cafenele.
Dar pentru a fi scos la licitație este nevoie de acest regulament. Dacă va trece de consultarea publică acesta va intra la vot, într-o viitoare ședință de Consiliu Local al Municipiului Alba Iulia.
Potrivit regulamentului publicat pe platforma emol.ro, contractul de închiriere se poate încheia cu orice persoană fzică sau juridică, română ori străină,
pe o perioadă de maxim 5 ani, cu revizuire anuală în condițiile legii. Prin acordul părților, durata contractului poate 4 prelungită prin act adițional, fără ca durata prelungirii să depășească jumătate din perioada stabilită inițial. Închirierea bunurilor imobile se realizează prin licitație publică organizată de titularul dreptului de administrare.
De asemenea, utilizarea temporară poate 4 încheiată pentru un bun imobil, cu un utilizator, după caz, persoană fizică sau juridică, română sau străină, pe o perioadă de maxim 6 luni într-un an, fără posibilitate de prelungire a contractului.
Utilizarea temporară se acordă pe principiul „primul venit, primul servit”, pe baza unei cereri scrise depusă la Centrul Cultural Palatul Principilor.
Vezi tot regulamentul pus în dezbatere publică AICI
