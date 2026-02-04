Connect with us

Administrație

Regulament pentru închirierea unor spații aflate în administrarea Palatului Principilor din Alba Iulia, pus în consultare publică

Publicat

acum O oră

Reprezentanții Palatului Principilor din Alba Iulia au în vedere, în viitor, să scoată la licitație închirierea unor spații aflate în administrarea Centrului Cultural Palatul Principilor.

Însă pentru aceasta este nevoie de un regulament clar, regulament care până în prezent nu a existat. Drept urmare, în aceste zile se află în consultare publică, un regulamentul prin care se stabililește clar cum se pot închiria spații aflate în administrația Centrului.

Este vorba doar despre spațiile administate de Palatul Principilor, spații aflate în interiorul sau în curtea Palatului, dar și Casa Velican. În Casa Velican din centrul municipiului Alba Iulia există un spațiu la subsolul clădirii despre care Robert Roman, managerul Palatului Principilor din Alba Iulia a spus de mai mult timp că intenționează să îl scoată la licitație pentru amenajarea unei cafenele.

Dar pentru a fi scos la licitație este nevoie de acest regulament. Dacă va trece de consultarea publică acesta va intra la vot, într-o viitoare ședință de Consiliu Local al Municipiului Alba Iulia.

Potrivit regulamentului publicat pe platforma emol.ro, contractul de închiriere se poate încheia cu orice persoană fzică sau juridică, română ori străină,
pe o perioadă de maxim 5 ani, cu revizuire anuală în condițiile legii. Prin acordul părților, durata contractului poate 4 prelungită prin act adițional, fără ca durata prelungirii să depășească jumătate din perioada stabilită inițial. Închirierea bunurilor imobile se realizează prin licitație publică organizată de titularul dreptului de administrare.

De asemenea, utilizarea temporară poate 4 încheiată pentru un bun imobil, cu un utilizator, după caz, persoană fizică sau juridică, română sau străină, pe o perioadă de maxim 6 luni într-un an, fără posibilitate de prelungire a contractului.

Utilizarea temporară se acordă pe principiul „primul venit, primul servit”, pe baza unei cereri scrise depusă la Centrul Cultural Palatul Principilor.

Vezi tot regulamentul pus în dezbatere publică AICI

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 8 minute

Activități pentru tineri, la Alba Iulia: De la maraton de anime-uri, origami, ateliere, seri de carte și boardgame-uri. PROGRAM
Administrațieacum O oră

Regulament pentru închirierea unor spații aflate în administrarea Palatului Principilor din Alba Iulia, pus în consultare publică
Evenimentacum 2 ore

4 februarie: Ziua internațională de luptă împotriva cancerului, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 18 ore

FOTO: Un Rolls-Royce de 800.000 de euro s-a făcut scrum în Alba, pe DN 1
Evenimentacum 19 ore

FOTO ȘTIREA TA: Au apărut primii ghiocei la Lunca Ampoiței. Florile care vestesc primăvara
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Alba Iulia, coșmarul șoferilor. Zăpada lăsată pe unele străzi a înghețat și a transformat orașul în patinoar
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum O oră

Regulament pentru închirierea unor spații aflate în administrarea Palatului Principilor din Alba Iulia, pus în consultare publică
zile libere 2025
Administrațieacum 19 ore

Grevă de avertisment în primăriile comunelor din Alba și din țară. Cer să nu fie incluse în ”grila de salarizare a săracilor”
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Actualitateacum 16 ore

Investigația privind o posibilă înțelegere între bănci pentru stabilirea ROBOR va fi finalizată de Consiliul Concurenței
Aiudacum 23 de ore

Om de afaceri din Alba, care este și consilier local, CONDAMNAT pentru fraudă cu fonduri europene. Decizia nu este definitivă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 24 de ore

A scăzut numărul românilor cu drept de vot. Care este motivul și câte persoane sunt înscrise în Registrul electoral
Evenimentacum o zi

Senatorii care nu vor participa fizic la ședințele din Parlament vor fi sancționați
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Blajacum 17 ore

CSM Volei Alba Blaj vs Volero Le Cannet. Meci decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale Cupei CEV
FCSB – Fenerbahce LIVE la TV
Evenimentacum 6 zile

FCSB – Fenerbahce LIVE la TV. Ce posturi de televiziune transmit meciul de fotbal din Europa League
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 21 de ore

Untold 2026: Flo Rida, Swae Lee, Kygo, The Chainsmokers și Lost Frequencies, printre primii artiști anunțați
Educațieacum 21 de ore

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 22 de ore

Avertisment CNAIR: Mesaje false care solicită plata urgentă a Rovinietei. Recomandările instituției
Evenimentacum 3 zile

Avertizare pentru dispozitivele Android, de la Bitdefender: Pericol, din cauza unui nou virus care fură date bancare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 2 ore

4 februarie: Ziua internațională de luptă împotriva cancerului, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial
Evenimentacum 16 ore

Buget dublu în 2026 pentru programul FIV de creștere a natalității. Câte cupluri vor beneficia de sprijin financiar
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 20 de ore

Calendar Bacalaureat 2026: când sunt organizate probele de competențe și cele scrise. Reguli pentru liceeni la examen
Educațieacum 21 de ore

Când este programată vacanța de schi, în funcție de județ, urmată de vacanța de Paște. Când au liber elevii din Alba
Mai mult din Educatie