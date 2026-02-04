4 februarie: Ziua internațională de luptă împotriva cancerului, una dintre principalele cauze de deces la nivel mondial

Ziua internațională de luptă împotriva cancerului este marcată anual pe 4 februarie și reprezintă o inițiativă globală menită să atragă atenția asupra impactului cancerului asupra societății și să promoveze eforturile de prevenire, diagnosticare și tratament ale acestei boli.

Organizații non-guvernamentale, organizații medicale, guverne și comunități desfășoară diverse evenimente și campanii în această zi.

Cu scopul de a educa oamenii cu privire la cancer, a promova stiluri de viață sănătoase, a oferi informații despre diagnostic și tratament, precum și pentru a sprijini persoanele afectate de această boală.

Tema Zilei internaționale de luptă împotriva cancerului pentru perioada 2025-2027, deci inclusiv pentru anul 2026, este "Uniți prin unicitate".

Astfel, această temă plasează oamenii în centrul îngrijirii și poveștile lor în inima conversației, potrivit worldcancerday.org.

În spatele fiecărui diagnostic se află o poveste umană unică, mai exact povești despre durere, suferință, vindecare, reziliență, iubire și nu numai.

De aceea, o abordare a îngrijirii oncologice centrată pe oameni, care integrează pe deplin nevoile unice ale fiecărei persoane, cu compasiune și empatie, conduce la cele mai bune rezultate în materie de sănătate.

Campania din această perioadă va explora diferite dimensiuni ale îngrijirii oncologice centrate pe oameni și noi modalități de a produce schimbări reale.

Ce este această boală?

Cancerul reprezintă o problemă majoră de sănătate la nivel mondial, fiind a doua cauză de deces la nivel global.

Este o afecțiune caracterizată prin dezvoltarea anormală și necontrolată a celulelor într-un organism, care poate duce la formarea de mase sau tumori maligne.

Aceste celule anormale pot invada și distruge țesuturile sănătoase în jur, iar dacă acestea se răspândesc în alte părți ale corpului, procesul este cunoscut sub numele de metastază.

Există peste 100 de tipuri diferite de cancer, care pot afecta aproape orice organ sau țesut din corp.

Cele mai comune tipuri de cancer includ cancerul de sân, cancerul pulmonar, cancerul colorectal, cancerul de prostată și cancerul de piele. Fiecare tip de cancer are caracteristici specifice, iar tratamentul poate varia în funcție de tipul și stadiul bolii.

Factorii care pot contribui la apariția cancerului includ factorii genetici, expunerea la substanțe cancerigene, fumatul, alimentația necorespunzătoare, expunerea la radiații și infecțiile virale, printre altele.

Diagnosticul precoce și tratamentul adecvat sunt esențiale pentru gestionarea și vindecarea cancerului.

Tratamentele pentru cancer pot include intervenții chirurgicale, chimioterapie, radioterapie, terapie țintită și imunoterapie, în funcție de tipul și stadiul cancerului.

Eforturile de prevenire, cum ar fi adoptarea unui stil de viață sănătos și efectuarea regulată a screening-ului medical, sunt, de asemenea, importante pentru reducerea riscului de apariție a cancerului.

Ziua internațională de luptă împotriva cancerului. Date

Decese anuale : 10 milioane de persoane mor din cauza cancerului în fiecare an. Asta înseamnă mai mult decât HIV/SIDA, malaria și tuberculoza la un loc.

: 10 milioane de persoane mor din cauza cancerului în fiecare an. Asta înseamnă mai mult decât HIV/SIDA, malaria și tuberculoza la un loc. Decese prevenibile : peste 40% dintre decesele cauzate de cancer sunt asociate cu factori de risc modificabili, precum fumatul, consumul de alcool, alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice.

: peste 40% dintre decesele cauzate de cancer sunt asociate cu factori de risc modificabili, precum fumatul, consumul de alcool, alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice. Depistare timpurie : Aproape o treime din toate decesele provocate de cancer ar putea fi prevenite prin screening de rutină, depistare precoce și tratament.

: Aproape o treime din toate decesele provocate de cancer ar putea fi prevenite prin screening de rutină, depistare precoce și tratament. Impact geografic: 70% dintre decesele cauzate de cancer au loc în țările cu venituri mici și medii.

Potrivit worldcancerday.org, aproape jumătate din populația lumii nu are acces la servicii medicale esențiale, inclusiv la îngrijirea oncologică, în ciuda progreselor semnificative realizate.

Această inegalitate, cunoscută sub numele de decalaj de echitate, costă vieți și este influențată de factori precum venitul, nivelul de educație, localizarea geografică și discriminarea. Aceștia sunt cunoscuți drept determinanți sociali ai sănătății.

Totodată, multe grupuri defavorizate se confruntă cu riscuri mai mari de cancer din cauza unor factori precum consumul de tutun, alcoolul și alimentația nesănătoasă.

Acești factori sunt cunoscuți sub denumirea de determinanți comerciali ai sănătății.

