FOTO: Veste bună pentru familia cu 9 copii din Alba Iulia. Senatorul PSD, Călin Matieș, le oferă o casă în care să locuiască

Rectorul Universității de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj, Dr. Anca Buzoianu, a clarificat situația studenților care nu se vor vaccina anti-COVID din diferite motive.



,,Pentru studenții care nu se vor vaccina vom găsi metode alternative. Nu pot să intre în spitale dacă noi nu suntem siguri că nu sunt purtători ai virusului. Pacienții ar putea fi în pericol. Datoria noastră ca Universitate de Medicină este să protejăm pacienții”, spune rectorul UMF Cluj pentru Cluj24.ro.

Studenții care nu se vaccinează vor fi testați înainte de a merge în spitale

Dacă vor exista cazuri de studenți care să nu dorească vaccinarea, aceștia vor fi testați anti-COVID înainte de a intra în contact cu pacienții. Reamintim faptul că la UMF Cluj, aproximativ 90% dintre studenți au optat pentru vaccinare, iar procesul va continua.

„Nu există situații în care să nu găsim soluție. Nu obligăm pe nimeni să se vaccineze. Dacă studenții nu vor putea să se vaccineze, din diferite motive, atunci îi vom testa anti-COVID. Avem centru de testare. Dacă vor refuza și testarea vor avea posibilitatea să își întrerupă anul până când se va termina pandemia. Există soluții”, a explicat Dr. Anca Buzoianu.

„Cineva trebuie să își asume răspunderea în țara aceasta și să îi protejăm pe cei din jurul nostru. Studenții sunt mobili. Circulă foarte mult și pot să transmită virusul. Dacă nu ne asigurăm că ei sunt vaccinați sau testați este foarte mare riscul pentru pacienții vulnerabili. Noi ca insituție trebuie să ne asigurăm că diminuăm acest risc”, precizează rectorul UMF.

Studenții de la Medicină vor face cursuri față în față

Rectorul UMF Cluj este de părere că s-a găsit soluția pentru ca studenții să poată învăța pe viu după o perioadă în care cursurile au fost ținute online. În acest condiții, redeschiderea Facultății de Medicină din Cluj pare doar o chestiune de timp și documentație.

„Noi am găsit soluția și mă bucur foarte mult că am reușit să cuprindem toți studenții în procesul de vaccinare. Ne bucurăm că am avut această șansă și că Ministerul Sănătății a aprobat vaccinarea studenților de la Facultatea de Medicină în prima etapă. Acest lucru ne va permite să deschidem școala din semestrul al doilea. Acesta este scopul nostru. Să învățăm pe viu. Este enorm pentru ei, fiind lipsiți de partea practică.

Suntem aproape siguri că putem redeschide facultatea din semestrul doi. Trebuie să obținem și aprobarea. Deja lucrăm la un orar care să fie foarte eficient. Nu putem să mergem foarte mulți într-un loc, se va face prin rotație. Semestrul doi va începe la 1 martie. Am făcut planificarea în așa fel încât studenții care se vaccinează să poată primi și a doua doză până atunci”, a mai spus Dr. Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj.

