FOTO VIDEO: Cum a fost deszăpezit Sebeșul, pe parcursul nopții. Intervenție întinsă pe mai multe ore, în toate zonele cu probleme

FOTO VIDEO: Cum a fost deszăpezit Sebeșul, pe parcursul nopții. Municipiul s-a confruntat, pe parcursul nopții, cu un nou val de ninsoare.

Pentru a preveni blocarea traficului și apariția problemelor în circulația rutieră, Primăria Sebeș a mobilizat imediat toate mijloacele disponibile: utilaje și oameni.

Echipele de intervenție au acționat pe tot parcursul nopții, curățând arterele principale de circulație, dar și mai multe cartiere aglomerate ale orașului.

Totodată, au fost desfășurate lucrări de deszăpezire și în parcările publice, pentru a facilita accesul la locurile de parcare.

Autoritățile locale au transmis că intervențiile vor continua, dacă situația o va impune, pentru menținerea circulației în condiții normale pe raza municipiului.

Este a șasea zi de intervenție pentru menținerea în stare utilizabilă a drumurilor din oraș.

