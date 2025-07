FOTO-VIDEO: „Descoperă Rowmania” 2025, la Alba Iulia. 12 echipe se întrec în concursul de vâslit în canotci, pe râul Mureș

O nouă ediție a competiției de vâslit „Descoperă Rowmania” a început sâmbătă dimineața, în zona podului rutier peste râul Mureș din cartierul albaiulian Partoș.

12 echipe se întrec în concursul de vâslit viteză, în canotci de 10+1 locuri.

Este vorba despre echipele:

Start la mișcare

Vâslașii

Sirenele de pe Mureș

Teiuș power team

Apulum

Hidroelectrica

Dragonii Cetății junior

Acapulco 2025

Alba Carolina

Tribul generației Z

Alexandrion

Amicii

„Suntem la a XI-a ediție de „Descoperă România” în Alba Iulia. Avem 12 echipe înscrise în acest moment. Acesta este un lucru bun, pentru că din cauza faptului că Mureșul este un pic cam scăzut în acest an, nu putem să facem curse de câte trei.

Anul acesta vom avea, pe lângă seriile cu toate echipele, vom face și sferturi, semifinale și finale. Câștigătorii vor avea ocazia să vâslească de patru ori în aceeași zi, plus antrenamentele.

Cred că o să fie un lucru benefic pentru toată lumea.

Aceste competiții, pentru noi și pentru oamenii care participă, sunt foarte importante. Ele nu au o miză sportivă neapărat, pentru că nu vorbim de sportivi de performanță, vorbim de ambarcațiunea, canotcă, este o ambarcațiune de agrement, nu este o barcă de competiție.

Însă sunt importante pentru că, ce să zic, deja ne cunoaștem toți aici, aici sunt participanți care vin de foarte multe ediții, an de an, ne revedem, e o bucurie să ne revedem, este competiția dintre ei, rivalitatea dintre ei care s-a născut și de-a lungul timpului. Unii au câștigat, alții au pierdut. În fiecare an se întâmplă și schimbări de clasament. Este o atmosferă foarte plăcută și de aceea este importantă și pentru noi și pentru cei care participă”, a spus Ivona Beatrice, fiica lui Ivan Patzaichin.

„Am participat la 10 din cele 11 ediții. Mă bucur că a venit lume și astăzi. Sigur, e descurajator un pic temperatura, soarele are destul de puternic. Totuși, vedeți că aici, în apropierea Mureșului, aveți și noi briza asta mureșană, ca să zic așa, e plăcut.

Mă bucur că sunt oameni de toate vârstele. Sunt copii, echipaj de doamne avem, de domni, bineînțeles, echipaje mixte, lumea se simte bine. Spiritul acesta de competiție, până la urmă, face bine tuturor. (…)

Vreau să continuăm această tradiție în memoria marelui campion Ivan Patzaichin.

De altfel, după ce terminăm amenajarea aici, chiar aș vrea să numim acest loc Ivan Patzaichin, în cinstea marelui sportiv și campion, pentru că dânsul a pornit acest lucru și, uite, s-a legat o frumoasă tradiție”, a declarat primarul Gabriel Pleșa.

Campionii de la Alba Iulia vor merge în finala națională de la Tulcea, din 30 august, în cadrul Festivalului Ivan Patzaichin.

Program Rowmania 2025, la Alba Iulia

09:30 – 11:45 – Înscrierea participanților şi acomodarea cu ambarcaţiunile (echipe)

11:45 – 12:00 – Stabilirea ordinii de intrare în concurs și ședința tehnică (instructaj)

12:00 – 14:00 – Desfășurarea concursului de canotcă (pe serii, semifinale, finala)

14:00 – 14:30 Festivitatea de premiere a concursului de canotcă

Evenimentul este realizat de Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 împreună cu Primăria Municipiului Alba și Club Sportiv Municipal Alba.

Descoperă Rowmania este o campanie de promovare a patrimoniului hidrografic românesc, inițiată în urmă cu aproape 12 ani de Ivan Patzaichin, în încercarea de a îi reconecta pe oameni la natură, având ca instrument canotca și ca activitate vâslitul.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News