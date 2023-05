FOTO-VIDEO: Fanfara Petrești a vestit primăvara, de 1 Mai. Străzile localității, colindate în haine de sărbătoare

Anul acesta, de 1 Mai, de la ora 11:00, Fanfara Petrești a vestit primăvara. Copiii au fost invitați să își ia bicicleta și să vină în fața Căminului Cultural din Petrești, pentru a reface marșul de 144 de ani al primăverii.

De 144 de ani Fanfara Petrești vestește venirea primăverii. An de an, fără excepție, Fanfara colindă străzile localității Petrești purtând haine de sărbătoare și șepci împodobite cu flori, în timp ce cântă marșul ”Der Mai is gekommen”, care anunță venirea Primăverii.

Fanfara era dintotdeauna însoțiță de copii cu biciclete frumos împodobite. Acest obicei, respectat ritualic, este cel mai puternic simbol al vremurilor săsești, pentru că în Petrești viața curge altfel, având la fiecare pas amprenta popoarelor săsești care au locuit aici în trecut.

Evenimentul ”Fanfara Petrești veștește Primăvara” este dedicat celor care iubesc tradiția și muzica de fanfară. De aceea, în cadrul evenimentului copiii vor avea un Atelier de împodobit bicicleta și vor reface alături de Fanfara Petrești marșul de 144 de ani ”Der Mai is gekommen”. Fanfara Petrești a pregătit momente magice pentru copii și un program artistic de poveste pentru adulți, în care muzica de fanfară se împletește cu pași de dans în ritm săsesc, susținut de Trupa de dansuri săsești Sebeș.

Evenimentul ”Fanfara Petrești vestește Primăvara” este organizat de Fanfara Petrești, cu sprijinul Centrului Cultural “Lucian Blaga” Sebeș și Primăriei Municipiului Sebeș.

Fanfara Petrești este cea mai longevivă fanfară din România, compusă din 25 de membri pasionați de muzică, care respectă tradiția și duc mai departe notele muzicale săsești, printr-un repertoriu bogat îmbogățit an de an cu interpretări muzicale românești. Fanfara este prezentă la toate momentele marcante din viața omului, nunți, aniversări, înmormântări, dar și la cele mai importante evenimente culturale și naționale.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News