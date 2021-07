FOTO-VIDEO: Mașină distrusă de flăcări pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu. De la ce a pornit incendiul

Elevii sergent major Robert Bârc și Ilie Popa, elevul sergent David Pop și elevul fruntaș Tudor Creț de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia s-au clasat pe primul loc după parcurgerea celor 7 probe ale concursului „1st International Cadet Cup” din Ungaria. Ei au concurat alături de alte 7 echipe de elevi militari din Ungaria, Cehia, Serbia și Ucraina, fiind singurii elevi din România care au participat la această competiție.

Potrivit reprezentanților Colegiului Militar, cei patru elevi s-au pregătit mai bine de două luni pentru a concura, fie individual, fie în echipă, la 7 probe aplicativ – militare și de natație. Efortul și munca depuse de elevi pe durata pregătirii și în timpul competiției le-au adus cea mare satisfacţie pe care o poate avea un sportiv, urcarea pe prima treaptă a podiumului de premiere. Cei patru elevi ai Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia au ridicat împreună cupa oferită pentru Locul I dar și cupa pentru Premiul special – „Cea mai bună echipă”.

„A fost greu, un carusel al emoțiilor. Am muncit enorm, a fost o competiție strânsă și toate echipele au fost foarte bine pregătite. Una din probele cele mai deosebite, solicitante și unde ne-am depășit limitele a fost proba obstacolelor, unde am obținut locul II.

Asta ne-a motivat pentru ultima probă, cea de ștafetă care a fost hotărâtoare și pe care am câștigat-o detașat. Am fost conștienți încă de la început că scopul competiției este de a lega prietenii. Am avut și activități culturale, muzică în aer liber, ne-am simțit bine pe toată durata concursului, într-o locație extraordinară”, au spus elevii.

Cea mai grea probă a fost cursa cu obstacole pe distanța de 600 – 800 metri cu obstacole naturale sau artificiale și înot pe o distanță de aproximativ 50 metri.

Elevii au alergat apoi la două probe de ștafetă, la prima fiecare concurent a alergat cu arma pe distanța de 1000 metri, iar în cea de-a doua s-a alergat cu arma pe o distanță de 1.000 metri și s-au executat trageri din trei poziții diferite.

Elevii au avut de rezolvat o situație în care să acorde primul ajutor, iar o altă probă a constat în aruncarea grenadelor la distanțe și din poziții diferite.

La proba de orientare în teren, care a avut loc într-un labirint, elevii au avut de atins mai multe check point într-o ordine prestabilită, iar la poba de topografie să estimeze o distanță până la un anumit obiect, să localizeze din deplasare un loc, să stabilească o locație pe hartă folosind coordonate MGRS și să stabilească azimutul.

Un aport important în obținerea acestei performanțe l-au avut și cei care s-au ocupat de pregătirea elevilor: căpitan George Mînicuță și profesorul Sorin Secăreanu (Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia), locotenent Dragoș Jipa (Baza 90 Transport Aerian Otopeni „Comandor aviator Gheorghe Bănciulescu”) și maistrul militar clasa I Gabriel Petric (Baza 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”, Câmpia Turzii).

Evenimentul „1st International Cadet Cup”, organizat de Ministerul Apărării din Ungaria, a avut loc între 12 și 15 iulie la Balatonakarattya și la el au participat 8 echipe de elevi militari din Ungaria, Cehia și Serbia câte două echipe, România și Ucraina, câte o echipă.