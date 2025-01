FOTO-VIDEO: Protest AUR în fața Prefecturii din Alba Iulia, urmat de marș pe străzile din municipiu

Peste 300 de oameni participă sâmbătă, 18 ianuarie, de la ora 14:00, la un protest în fața sediului Prefecturii Alba, organizat de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins solicitarea lui Călin Georgescu prin care a contestat anularea alegerilor prezidențiale.

În jurul orei 13:45, cu 15 minute înainte de ora de începere a protestului (ora 14:00), în fața Prefecturii Alba se aflau circa 40-50 de protestatari. Deputatul Călin Matieș a declarat pentru Alba24 că aproximativ 600 de persoane s-au trecut pe liste pentru protestul de sâmbătă de la Alba Iulia.

La ora 14:00, numărul celor prezenți în fața instituției era de peste 300 de persoane. Protestatarii purtau steaguri cu tricolorul și pancarte pe care scria „Turul 2 înapoi”, „CCR ciuma roșie” sau „Alegeri libere”.

În jurul orei 14:30, numărul protestarilor era de peste 500. Aceștia au pornit spre cartierul Cetate. Traseul include străzile Calea Moților, B-dul Republicii 1989, B-dul Transilvaniei, B-dul 1 Decembrie 1918 și strada Cloșca.

„Suntem în fața prefecturii, kilometrul zero al democrației. Am ajutat și am oferit un suport oamenilor din județul Alba de a își manifesta supărarea față de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Anularea turului 2, această ordonanță a trenulețului groazei, tot ceea ce se întâmplă cu neindexarea pensiilor, cu neplata orelor suplimentare, cu mărirea plafonului la societăți, toate aceste supărări noi am încercat să le oferim oamenilor un suport.

Suntem astăzi vreo 600 de oameni, cei care s-au trecut pe liste, dar sperăm să fim peste 1.000 de oameni și să fim cea mai mare manifestare din Alba Iulia, oameni care își pun supărarea, care își doresc o democrație, care își doresc alegeri libere, care își doresc ca politicienii, parlamentarii, președintele Iohannis să plece și să fie alături de popor”, a spus deputatul de Alba, Călin Matieș.

Unii dintre protestatari aveau în mână cruci din lemn și chiar icoane. Mulțimea de oameni era coordonată de către organizatori, care citeau la megafon, de pe foi, sloganurile care erau mai apoi strigate de către protestatari.

În jurul orei 14:55, coloane de protestatari a ajuns în zona intersecției dintre strada Calea Moților și strada Tudor Vladimirescu.

Cei prezenți la marș scandau, printre altele, „Georgescu președinte”.

Reamintim faptul că președintele AUR, George Simion, a declarat pe 10 ianuarie că partidul pe care îl conduce nu îl susține pe Călin Georgescu. „Călin Georgescu vrea să fie un candidat independent. Noi suntem alături de români, nu de o persoană. Nu îl susținem pe domnul Georgescu”, a spus președintele AUR.

Vineri, 17 ianuarie, ÎCCJ a respins solicitarea lui Călin Georgescu prin care a contestat anularea alegerilor prezidențiale.

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) de vineri marchează un punct final în procesul legat de anularea primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Instanța supremă a respins ca nefondat recursul formulat de Călin Georgescu, care contestase sentința Curții de Apel București.

