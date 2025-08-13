Connect with us

Abrud

CUPRU MIN SA ABRUD – anunț licitație deschisă pentru achiziția de reductoare

cupru min sa anunt licitatie

Publicat

acum 33 de secunde

ANUNT CUPRU MIN SA ABRUD

Documentul în format .PDF poate fi studiat AICI.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

cupru min sa anunt licitatie
Abrudacum 33 de secunde

CUPRU MIN SA ABRUD – anunț licitație deschisă pentru achiziția de reductoare
Ziua Internațională a Stângacilor
Evenimentacum 31 de minute

13 august, Ziua Internațională a Stângacilor: Provocările întâmpinate într-o lume construită pentru dreptaci
Actualitateacum 10 ore

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 11 ore

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum 23 de ore

Câte posturi de bugetar vor fi reduse la nivel local. Ministrul Cseke Attila: Impactul financiar va depăși două miliarde de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 12 ore

Au ”explodat” prețurile la cazări în Alba Iulia, în perioada Festivalului Roman Apulum 2025. Cât costă o cameră timp de două zile
Economieacum 21 de ore

Marius Budăi (PSD): Impozitarea progresivă ar asigura venituri în plus la buget mai mari decât pachetele 1 și 2 de măsuri
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Actualitateacum 2 zile

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 23 de ore

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 6 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 17 ore

Grecia introduce sancțiuni record în trafic din septembrie 2025: Amenzi de până la 8000 de euro și suspendarea permisului pe 8 ani
Educațieacum 22 de ore

Duminică: „Suflet de Român”, spectacol folcloric extraordinar la Palatul Principilor din Alba Iulia. Program artistic și invitați
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 15 ore

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 10 ore

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Evenimentacum 16 ore

Se elimină statutul de coasigurat la sănătate de la 1 septembrie. Modificări și pentru concediile medicale plătite
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 18 ore

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri
Educațieacum 19 ore

Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua
Mai mult din Educatie