FOTO VIDEO: Zeci de pompieri, voluntari SVSU, pădurari, polițiști și localnici s-au mobilizat în lupta cu incendiile de la Albac

Statul a angajat peste 17.000 de bugetari în ultimul an, de patru ori mai mulţi decât în anul anterior. Numărul de bugetari a crescut cu 17.000 în ultimul an (mai 2022 vs. mai 2021) şi a ajuns la 1,27 milioane de persoane.

Numărul de angajaţi la stat a crescut mult mai alert decât în perioada mai 2020 – mai 2021, când s-au angajat 4.800 de salariaţi în sectorul public. Este cea mai mare creştere a numărului de angajaţi din sectorul bugetar din 2019 încoace.

Astfel, numărul funcţionarilor publici a crescut în primele şase luni ale anului cu 23 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021 şi cu 87 la sută faţă de primul semestru din 2020.

Cei 1,27 milioane de bugetari reprezintă un sfert din numărul total de salariaţi din România.

Guvernul a îngheţat noile angajări în perioada iulie – decembrie 2022, pentru a reduce din cheltuieli

Aproape 1,27 milioane de angajaţi din România lucrau, la finalul lunii mai 2022, în sectorul bugetar, numărul acestora fiind în creştere cu aproximativ 17.000 faţă de luna mai a anului 2021, arată datele centralizate de ZF pe baza informaţiilor de la Ministerul de Finanţe.

Creşterea numărului de angajaţi la stat din ultimul an este de 3,6 ori mai mare decât în perioada similară a anului anterior (mai 2020 – mai 2021), când numărul de bugetari a crescut cu 4.800 de persoane.

Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în mai 2022, de 1.269.707, cu 45 mai multe comparativ cu luna precedentă.

Dintre acestea, 64% dintre acestea erau în administraţia publică centrală, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de Agerpres.

Din totalul celor 813.448 de angajaţi din administraţia publică centrală, 597.775 lucrau în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat.

Numărul de posturi ocupate ( ministere)

Ministerul Educaţiei, respectiv 291.981,

Ministerul Afacerilor Interne – 123.996,

Ministerul Apărării Naţionale -74.018,

Ministerul Finanţelor – 24.379

Ministerul Sănătăţii -18.451

Potrivit sursei citate, în instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 9.303 de posturi, în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din bugetul asigurărilor pentru şomaj un număr de 43.853. În instituţiile finanţate integral din venituri proprii, erau 162.517 posturi ocupate.

Totodată, în administraţia publică locală lucrau, în mai 2022, 456.259 de persoane, dintre care 278.577 în instituţii finanţate integral din bugetele locale şi 177.682 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii.

Reamintim că angajările la stat au fost suspendate temporar, cu unele excepții (sistemul de educație).

Angajări la stat 2022: Ce condiții trebuie să îndeplinești

Cei care caută un loc de muncă la stat trebuie să intre pe site-ul posturi.gov.ro. Aici sunt toate locurile de muncă disponibile din toată ţara. Joburile sunt ierarhizate în conformitate cu nivelul funcției, județele și instituțiile în care sunt disponibile locurile vacante.

Pentru a te putea angaja la stat trebuie să îndeplineşti câteva condiţii:

să ai cetățenia română și domiciliul în România;

să cunoşti limba română, scris și vorbit;

să ai cel puţin 18 ani împliniți;

să ai capacitate deplină de exercițiu;

să ai o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

să îndeplineşti condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;

să îndeplinești condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;

să nu ai cazier

să nu fi fost dat afară dintr-o funcție publică pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

nu ai desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Toate joburile de la stat sunt atribuite pe bază de concurs. Sunt trei etape: depunerea dosarului, proba scrisă și interviu.

