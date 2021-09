FOTO: Volei Alba Blaj a câștigat Supercupa României, ediția 2021. S-a impus cu scorul de 3-1 în fața campioanei CSM Târgoviște

Volei Alba Blaj, ​deţinătoarea Cupei României la volei feminin, a câştigat joi, 30 septembrie, la Braşov, Supercupa României, în faţa campioanei en-titre, CSM Târgovişte.

Volei Alba Blaj s-a impus cu scorul de 3-1, pe seturi 25-15, 22-25, 25-15 şi 25-16.

Cele două formaţii s-au mai duelat pentru acelaşi trofeu în 2016, când CSM Târgovişte a câştigat, cu 3-2.

„Abordăm meciul cu CSM Târgoviște cu foarte multă motivație. Vrem să câștigăm Supercupa României, este primul obiectiv al sezonului și este normal să ne dorim acest lucru, pentru că Volei Alba Blaj își propune în fiecare an să câștige toate competițiile interne, iar joi va fi o nouă ocazie să ne mai adăugăm un trofeu în palmares”, a spus angrenorul principal Stevan Ljubičić, înaintea debutului oficial de sezon.

Volei Alba Blaj a deplasat la Brașov un lot format din 13 jucătoare. Au lipsit Iarina Axinte și Ștefania Cheluță.

Lotul CSM Volei Alba Blaj pentru sezonul 2021/2022

1. Gergana Dimitrova (25 ani, 1,84 m) – secund

Componentă de bază a naționalei Bulgariei, Gergana Dimitrova (25 ani, 1,84 m), care joacă pe postul de secund (extremă), va evolua în sezonul 2021/2022 pentru CSM Volei Alba Blaj, unde va îmbrăca tricoul cu numărul 1! Născută în data de 28 februarie 1996, Gergana Dimitrova vine la Blaj de la CSM Târgoviște, echipă alături de care a câștigat în acest an titlul național. A mai jucat pentru cluburile CSKA Sofia (Bulgaria), RC Cannes (Franța), Volero Zürich (Elveția), Volero Le Cannet (Franța) și PTT Spor (Turcia)!

2. Milica Ivković (28 ani, 1,72 m) – libero

Milica Ivković (28 ani, 1,72 m) vine de la echipa bosniacă UOK Banja Luka și va îmbrăca, la echipa noastră, tricoul cu numărul 2! Născută în data de 2 mai 1993, Milica Ivković a jucat, până acum, la echipele UOK Banja Luka (Bosnia și Herțegovina), Jászberény (Ungaria) și ŽOK Bimal – Jedinstvo (Bosnia și Herțegovina)! Milica Ivković este componentă a naționalei Bosniei, pregătită de noul antrenor principal Stevan Ljubičić, alături de care a câștigat, în această vară, European Silver League. Ea a participat cu Bosnia și Herțegovina la turneul final al Campionatului European!

3. Nađa Ninković (29 ani, 1,90 m) – centru

Una dintre cele mai titrate jucătoare din istoria echipei, centrul Nađa Ninković (29 ani, 1,90 m), s-a reîntors la Blaj, după un sezon petrecut la ŁKS Commercecon Łódź (Polonia). În sezonul 2021/2022, Nađa Ninković va îmbrăca tricoul cu numărul 3, pe care l-a purtat și la primele două experiențe, pline de succes, alături de Volei Alba Blaj. Născută în data de 1 noiembrie 1991, la Belgrad, Nađa Ninković a evoluat la echipele Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Volero Zürich (Elveția), Il Bisonte Florența (Italia), Volei Alba Blaj (România), Vôlei Nestlé Osasco (Brazilia) și ŁKS Commercecon Łódź (Polonia)! A câștigat campionatul (2017, 2019 și 2020) și Cupa României (2017 și 2019) în toate sezoanele petrecute la Volei Alba Blaj și a disputat cu echipa noastră finala Cupei CEV (2019)! Este campioană europeană (2011) și câștigătoare a European Golden League (2009 și 2011) cu naționala Serbiei, în 2009 fiind declarată cel mai bun „centru” al acestei competiţii!

5. Sorina Miclăuș (22 ani, 1,80 m) – secund

Sorina Miclăuș (22 ani, 1,80 m) revine, după doi ani, la Volei Alba Blaj! Ea evoluează pe postul de secund (extremă) și va purta, în sezonul viitor, tricoul cu numărul 5, pe care l-a îmbrăcat și la precedenta experiență la Blaj! Născută la Brașov, în data de 15 aprilie 1999, Sorina Miclăuș a jucat, până acum, la echipele ACS Transilvania Brașov, UVT Agroland Timișoara, CSM Volei Alba Blaj și CSU Belor Galați! Este campioană (2019) și câștigătoare a Cupei României (2019) cu CSM Volei Alba Blaj! Sorina Miclăuș este componentă a lotului național al României, alături de care a participat la turneul final al Campionatului European, ce s-a desfășurat în perioada 18 august – 4 septembrie 2021, unde România a organizat grupa de la Cluj Napoca (18-25 august)!

6. Olga Strantzali (25 ani, 1,85 m) – secund

Olga Strantzali este o altă jucătoare de top care va evolua în sezonul 2021/2022 pentru CSM Volei Alba Blaj! Componentă de bază a naționalei Greciei, calificată la turneul final al Campionatului European, Olga Strantzali (25 ani, 1,85 m) evoluează pe postul de secund (extremă), iar la echipa noastră va purta tricoul cu numărul 6! Născută în data de 12 ianuarie 1996, Olga Strantzali vine la Blaj de la puternica echipă Chemik Police (Polonia). După ce a evoluat în țara natală la echipele Aias Evosmou și Iraklis, Olga Strantzali a plecat în SUA, unde a jucat pentru Universitățile UCLA și Miami. Revenită în Europa, noul nostru secund a evoluat la echipele Béziers Volley (Franța), Enea PTPS Piła (Polonia), DPD Legionovia Legionowo (Polonia), Bosca San Bernardo Cuneo (Italia) și Chemik Police (Polonia)!

8. Noemi Moldovan (15 ani, 1,90 m) – centru

Cea mai tânără jucătoare din echipa noastră, Noemi Moldovan (15 ani, 1,90 m) joacă pe poziția centru și a semnat un contract pe patru ani cu Volei Alba Blaj, unde va purta tricoul cu numărul 8! Născută în data de 5 decembrie 2005, Noemi Moldovan a început voleiul la Pro Volei Bistrița, iar din 2019 s-a transferat la CSU Medicina Târgu Mureș. În acest an, cu echipa din Târgu Mureș a devenit vicecampioană națională la cadete și a ocupat locul trei la turneul final al campionatului național rezervat junioarelor!

9. Victoriia Russu (22 ani, 1,94 m) – universal

O mare speranță a voleiului din Rusia, Victoriia Russu (22 ani, 1,94 m) va evolua pe poziția universal/fals și va purta, în sezonul viitor, tricoul cu numărul 9! Născută în data de 16 februarie 1999, Victoriia Russu vine la Blaj de la echipa Proton Saratov (Rusia). Ea a mai evoluat doar în țara natală, la echipele VK Om-SibGUOR, Luch Moscova și Zarechie Odintsovo, fiind la prima experiență în străinătate. În sezonul trecut, noul nostru universal a fost jucătoarea cu cel mai bun serviciu din Cupa Rusiei! Victoriia Russu este vicecampioană mondială (2017) și campioană europeană (2016) cu naționala sub 20 de ani a Rusiei și mai are în palmares două medalii de aur la Universiada de vară (2017 și 2019).

10. Iarina Luana Axinte (16 ani, 1,78 m) – coordonator

Un mare talent al voleiului românesc, Iarina Luana Axinte (16 ani, 1,78 m), care evoluează pe postul de coordonator, va evolua în următoarele două sezoane la Volei Alba Blaj și va purta tricoul cu numărul 10! Născută în data de 16 iunie 2005, la Sibiu, Iarina Axinte a început voleiul la CSȘ Sibiu, iar în 2019 s-a transferat la CSU Medicina Târgu Mureș, echipă care i-a oferit și debutul pe prima scenă a voleiului românesc. Cu echipa mureșeană a devenit vicecampioană națională la cadete în acest an, la turneul final fiind desemnată cea mai completă jucătoare a competiției! Tot cu CSU Medicina Târgu Mureș, Iarina Axinte a ocupat locul 3 la turneul final al campionatului național rezervat junioarelor! Iarina Axinte este componentă de bază, unde este colegă cu Ștefania Cheluță, a naționalei României sub 17 ani, alături de care s-a clasat pe locul 5 la Campionatul European (2020). În prezent se află cu naționala sub 18 ani la Campionatul Mondial, care se dispută, în perioada 20-29 septembrie, în Mexic!

11. Andra Maria Artin (21 ani, 1,80 m) – secund

CSM Volei Alba Blaj va miza, în sezonul viitor, pe serviciile unei voleibaliste tinere din România, care revine în campionatul intern după două sezoane în Franța! Andra Maria Artin (21 ani, 1,80 m), evoluează pe poziția secund (extremă) și va purta la echipa noastră tricoul cu numărul 11! Născută în data de 21 februarie 2000, în București, Andra Artin a jucat la toate loturile naționale ale României, fiind campioană națională la junioare și cadete cu Dinamo București. Tot la Dinamo, echipă pentru care a evoluat în perioada 2015-2019, a debutat în Divizia A1 și în Cupa României. S-a transferat apoi în Franța, la ASPTT Mulhouse, reușind să câștige campionatul și Cupa Franței în sezonul precedent. Alături de ASPTT Mulhouse, Andra Artin a evoluat în ultima ediție a Ligii Campionilor!

12. Jovana Kocić (23 ani, 1,90 m) – centru

Centrul Jovana Kocić (23 ani, 1,90 m) continuă și în sezonul viitor alături de CSM Volei Alba Blaj, unde va purta tricoul cu numărul 12! Jucătoarea născută la Belgrad, în data de 24 februarie 1998, a venit la Blaj la începutul sezonului 2020/2021, de la OK Vizura Belgrad (Serbia), echipă alături de care a câștigat patru titluri de campioană a Serbiei! A început voleiul tot în Serbia, la OK Sterija!

Alături de Volei Alba Blaj, a câștigat Cupa României (2021) și a disputat finala Cupei Challenge (2021)!Evoluțiile bune în tricoul echipei noastre au propulsat-o pe Jovana Kocić la naționala mare a Serbiei, fiind prezentă în lotul lărgit al medaliatei cu bronz la Jocurile Olimpice de la Tokyo și este vicecampioană europeană cu naționala Serbiei (2021!

13. Denisa Ștefania Cheluță (17 ani, 1,92 m) – universal

Denisa Ștefania Cheluță (17 ani, 1,92 m) continuă și în sezonul viitor alături de CSM Volei Alba Blaj. Aflată la al treilea sezon alături de echipa noastră, Ștefania Cheluță, care evoluează pe postul de universal/fals, va purta în continuare tricoul cu numărul 13! Născută la data de 6 aprilie 2004, în Brașov, Ștefania Cheluță este una dintre cele mai promițătoare tinere voleibaliste din România. Ea a venit la Blaj, în 2019, de la ASC Juvenil Volei Brașov și are în palmares, cu echipa noastră, un titlu de campioană a României (2020) și Cupa României (2021). A a disputat, alături de echipa noastră, finala Cupei Challenge (2021)! Ștefania Cheluță a făcut parte din echipa națională sub 18 ani a României, care a ocupat locul 6 la Campionatul Mondial din Egipt (2019), iar în 2020 s-a clasat, cu echipa României sub 17 ani, pe locul 5 la Campionatul European. În prezent participă la Campionatul Mondial rezervat naționalelor sub 18 ani, în Mexic!

14. Daiana Roman (23 ani, 1,90 m) – centru

O altă voleibalistă care a participat cu naționala României la turneul final al Campionatului European va juca, în sezonul viitor, la CSM Volei Alba Blaj! Daiana Roman (23 ani, 1,90 m) evoluează pe poziția centru și va îmbrăca, la Blaj, tricoul cu numărul 14! Daiana Roman s-a născut în data de 7 iunie 1998 și este un produs al centrului de volei din Baia Mare, fiind lansată în voleiul mare de reputatul antrenor Mircea Spătăcean, născut la Blaj (cetățean de onoare al municipiului Blaj)! Daiana Roman a evoluat, în perioada 2016-2020, la CSM Lugoj, iar sezonul trecut a jucat la CSO Voluntari!

15. Andreea Ispas (31 Ani, 1,70 m) – libero

CSM Volei Alba Blaj s-a întărit pe poziția libero cu una dintre cele mai experimentate jucătoare din România, cu multe selecții în națională! Andreea Ispas (31 Ani, 1,70 m) vine la Blaj de la CSO Voluntari și va îmbrăca, la echipa noastră, tricoul cu numărul 15! Născută la Tulcea, în data de 5 martie 1990, Andreea Ispas a jucat la echipele CSȘ Pro Volei Botoșani, CSM București, Tomis Constanța, CSM Lugoj, CSU Medicina Târgu Mureș, CSU Belor Galați și CSO Voluntari! A câștigat de două ori titlul de campioană a României (2012 cu Tomis Constanța și 2018 cu CSM București) și o Cupă a României (2018 cu CSM București)!

16. Jovana Cirković (18 ani, 1,92 m) – secund

O altă tânără jucătoare de mare perspectivă va evolua, în sezonul viitor, la CSM Volei Alba Blaj! Jovana Cirković (18 ani, 1,92 m), care joacă pe poziția secund (extremă), va juca în următoarele trei sezoane la Volei Alba Blaj și va purta tricoul cu numărul 16! Născută în data de 14 februarie 2003, Jovana Cirković a jucat până acum doar la echipa Partizan Belgrad (Serbia). A jucat la toate loturile naționale de junioare ale Serbiei și vine la Blaj din postura de vicecampioană mondială sub 20 de ani, medalie de argint obținută în această vară cu echipa Serbiei!

18. Slađana Mirković (25 ani, 1,85 m) – coordonator

Coordonatoarea Slađana Mirković (25 ani, 1,85 m) va juca, în sezonul viitor, pentru CSM Volei Alba Blaj, unde va îmbrăca tricoul cu numărul 18! Născută în data de 7 octombrie 1995, la Užice, Slađana Mirković vine la Blaj de la puternica echipă Eczacıbaşı Istanbul (Turcia)! A mai jucat pentru cluburile Poštar 064 Belgrad (Serbia), Vizura Belgrad (Serbia), Dinamo Pančevo (Serbia), Telekom Baku (Azerbaidjan), Chemik Police (Polonia) și Zanetti Bergamo (Italia)! Este campioană europeană cu Serbia (2017 și 2019), vicecampioană europeană cu Serbia (2021) și medaliată cu bronz, alături de naționala țării sale, la Jocurile Olimpice Tokyo 2020!

Stevan Ljubičić (41 ani) – antrenorul principal

Stevan Ljubičić este antrenorul principal al echipei în sezonul 2021/2022. Stevan Ljubičić, care a împlinit pe 29 august vârsta de 41 de ani, revine la Volei Alba Blaj, după ce, în perioada 2016-2019, a fost antrenorul secund al echipei noastre, alături de care a cucerit două titluri naționale (2017 și 2019), două Cupe ale României (2017 și 2019) și a disputat două finale de cupă europeană: finala Ligii Campionilor (2018) și finala Cupei CEV (2019).

Ca antrenor principal, Stevan Ljubičić a pregătit, în sezonul 2019/2020, echipa de volei feminin Dinamo București, vicecampioană națională, iar în a doua parte a sezonului 2020/2021 s-a aflat la cârma echipei masculine de volei a clubului Dinamo București, cu care a cucerit Cupa României. Stevan Ljubičić este și antrenorul principal al naționalei de volei feminin a Bosniei – Herțegovina, pe care a calificat-o la turneul final al Campionatului European de Volei feminin.

sursa, foto: voleialbablaj.ro, Facebook