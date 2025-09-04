Gabriel Pleșa: Proiectele de mobilitate urbană din Alba Iulia au adus ”mai multă siguranță”. Problemele din trafic rămân

Primarul din Alba Iulia, Gabriel Pleșa, consideră că proiectele de mobilitate urbană, care au presupus instalarea unor semafoare, renunțarea la unele sensuri giratorii și refacerea tramei stradale pe zone extinse din oraș, au adus ”mai multă siguranță în trafic, pentru albaiulieni”.

Într-o postare pe contul de Facebook al administrației locale, Pleșa argumentează prin aceea că numărul accidentelor grave a scăzut față de anul trecut.

Postarea primarului Gabriel Pleșa

”Proiectele de mobilitate urbană implementate de Primăria Municipiului Alba Iulia, coroborate cu activitatea zilnică a Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, au dus la creșterea siguranței în traficul din municipiu.

Evaluarea realizată arată, fără echivoc, că în Alba Iulia a crescut semnificativ siguranța participanților la trafic, fie ei conducători auto, bicicliști sau pietoni.

Astfel, în primul semestru din 2025, comparativ cu perioada similară a anului trecut, numărul accidentelor grave a scăzut cu peste 60% (de la 8 la 3), iar cel al persoanelor grav rănite cu peste 75% (de la 9 la 2).

În aceeași perioadă de referință, accidentele ușoare de circulație au înregistrat o scădere de peste 20% (de la 31 la 24), scăzând cu peste 30% numărul persoanelor rănite ușor (de la 38 la 26).

Cu peste 40.000 de autovehicule, Alba Iulia este un oraș aglomerat din punct de vedere rutier.

Modernizarea infrastructurii și activitatea poliției rutiere au dus într-adevăr la creșterea semnificativă a nivelului de siguranță al participanților la trafic, dar cu toate acestea rămâne decisivă atitudinea precaută și preventivă a fiecăruia dintre noi, fie că suntem conducători auto, bicicliști sau pietoni.

Sistemul inteligent de management al traficului va contribui și el la îmbunătățirea modului în care se circulă în Alba Iulia și la creșterea siguranței, pe măsură ce va fi calibrat și optimizat în perioada următoare.

Gabriel Pleșa, Primarul Municipiului Alba Iulia”

Nemulțumiri legate de traficul din Alba Iulia

Postarea acestuia vine în contextul unor nemulțumiri ale cetățenilor din oraș, legate de modul în care se circulă în prezent.

Deși instalate de luni bune, semafoarele, spre exemplu, prezentate de primărie drept moderne și gestionate inteligent cu ajutorul unor softuri scumpe, sunt contestate de mulți șoferi.

În multe zone pietonii și mașinile care vin de pe străzile secundare au verde concomitent (cum ar fi intersecția din Cetate, de la Agras, sau intersecția de la Piață, în apropiere de Școala ”Mihai Eminescu”).

De asemenea, în alte zone, cum ar fi intersecția din Ampoi (de lângă biserica de lemn), mașinile care schimbă direcția de mers se intersectează pe verde cu mașinile care vin din sens opus. La fel se întâmplă și în intersecția din zona Curții de Apel.

În plus, semafoarele, amplasate la distanțe foarte mici unele de altele, nu sunt sincronizate, iar nivelul de poluare generat de mașinile staționate în trafic este resimțit mai acut de pietoni.

Nemulțumiri mai există și în legătură cu sensurile unice, cum ar fi cel de pe Bulevardul Ferdinand, pe direcția Instituția Prefectului – Gară, o stradă largă din centrul orașului care este aproape goală la orice oră, în timp ce traficul de intrare în oraș dinspre Sebeș a fost dirijat pe străzi secundare.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News