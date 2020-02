Guvernul Orban II. Încep audierile în comisiile din Parlament pentru miniștrii propuși în noul Executiv

Miniştrii propuşi în Guvernul Orban II sunt audiaţi în comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, de luni până miercuri.

Fiecare candidat este audiat, în şedinţă comună, de comisiile permanente ale celor două Camere al căror obiect de activitate corespunde sferei de competenţă a viitorului ministru.

În urma audierii, comisiile vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat.

Votul în plen a fost programat pentru 24 februarie, la ora 16.00. Parlamentarii PNL vor participa la ședința de plen pentru reînvestirea noului guvern, dar nu vor vota, fiind „o condiție obligatorie” pentru a se ajunge la organizarea alegerilor anticipate, spunea Orban.

Programul audierilor:

Luni:

Florin Cîţu – ministrul propus al Finanţelor (ora 12.00)

Costel Alexe – ministrul propus al Mediului (ora 13.00)

Nicolae Ciucă – ministrul propus al Apărării Naţionale (14.00)

Marcel Vela – ministrul propus al Afacerilor Interne (15.00).

Marţi:

Virgil Popescu – ministrul propus al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (ora 9.00)

Ion Ştefan – ministrul propus al Dezvoltării (10.00)

Ionuţ Stroe – ministrul propus al Tineretului şi Sportului (12.00)

Cătălin Predoiu – ministrul propus al Justiţiei (13.00)

Monica Anisie – ministrul propus al Educaţiei (14.00)

Bogdan Aurescu – ministrul propus al Afacerilor Externe (15.00)

Bogdan Gheorghiu – ministrul propus al Culturii (ora 16.00).

Miercuri:

Adrian Oros – ministrul propus al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (ora 9.00)

Victor Costache – ministrul propus al Sănătăţii (10.00)

Marcel Boloş – ministrul propus al Fondurilor Europene (12.00)

Violeta Alexandru – ministrul propus al Muncii (13.00)

Lucian Bode – ministrul propus al Transporturilor (ora 15.00).

La cea mai recentă şedinţă de Guvern, premierul propus Ludovic Orban le-a cerut miniştrilor să fie „la înălţime” la audieri.

„Vreau să vă readuc aminte că luni, marţi şi miercuri sunt programate audierile în comisii. (…) Vreau să fiţi la înălţime, avem trei luni de mandat în care am reparat multe din stricăciunile provocate de guvernările habarniste şi rău intenţionate PSD timp de trei ani de zile. Avem cu ce ne prezenta în faţa comisiilor, nu trebuie să vă pese de votul efectiv, că nu ne judecă parlamentarii născuţi din pixul lui Dragnea, pesedişti sau de alte culori. Acolo important e – audierile vor fi publice – să arătaţi foarte clar ce aţi găsit, ce prostii au făcut cei de dinaintea noastră, cum am reparat ce am putut repara şi, mai ales, care e viziunea noastră şi soluţiile pentru rezolvarea fiecărei probleme”, a spus Ludovic Orban.

surse: digi24.ro, hotnews.ro

