Accident pe Transalpina: O persoană a căzut cu motocicleta într-o râpă. A fost solicitat ajutorul unui elicopter

Accident pe Transalpina: Echipajele de salvare au fost mobilizate sâmbătă în zona Obârșia Lotrului, pe Transalpina, după ce o persoană a căzut cu motocicleta într-o râpă, într-un sector greu accesibil.

Potrivit ISU Alba, la fața locului acționează echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș, în cooperare cu SALVAMONT Alba.

Pentru sprijin aerian a fost alertat și elicopterul SMURD de la Târgu Mureș, care se deplasează către locul evenimentului.

Forțele alocate sunt un echipaj de prim-ajutor (EPA) și un elicopter SMURD.

