VIDEO Raed Arafat la Alba Iulia: Există burnout la o parte din medicii de la UPU, care poate fi eliminat prin personal suficient

Publicat

acum O oră

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat, sâmbătă, la Alba Iulia, că cele mai recente studii au arătat existenţa unui anumit grad de burnout la o parte din personalul din unităţile de primiri urgenţe, menţionând însă că situaţia este mai bună decât s-ar fi aşteptat.

Întrebat dacă la nivelul DSU există statistici cu privire la rata de burnout în rândul medicilor de urgenţă, Raed Arafat a răspuns că există studii făcut pe acest aspect, dar că nu poate preciza care ar fi procentele.

„Ultimele studii au arătat un grad de burnout la un procent din personal. Nu am procentele în capul meu, dar să ştiţi că situaţia a fost mult mai bine decât ne-am aşteptat ca ea să fie, când au fost făcute studiile respective. Studiile trebuie repetate, trebuie luate în dinamică”, a spus şeful DSU.

Raed Arafat a precizat că măsura prin care poate fi redus sau eliminat acest sindrom este „să ai personalul adecvat (ca număr – n.r.), să reduci presiunea asupra oamenilor (angajaţilor din UPU – n.r.)”.

În altă ordine de idei, întrebat dacă sistemul de urgenţă din România ar putea să facă faţă unei crize majore, cum ar fi un cutremur, şeful DSU a amintit că a existat o astfel de criză, pandemia de coronavirus.

„Am făcut faţă unei pandemii, cu colegii noştri. Unităţile de primiri urgenţe au fost unele dintre liniile de front de lucru şi care au ţinut spatele spitalelor, mai ales când secţiile de terapie intensivă s-au umplut. Şi au devenit o a doua secţie de terapie intensivă în spital.

Deci, modul în care au lucrat unităţile de primiri urgenţă în timpul pandemiei a demonstrat că sistemul, ca mod de gândire, ca mod de lucru integrat, este un mod corect”, a spus Raed Arafat, citat de Agerpres.

Şeful DSU a participat, sâmbătă, la inaugurarea noii secţii UPU a Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia, extinsă şi dotată cu aparatură performantă, printr-o investiţie de 2,5 milioane de euro.

