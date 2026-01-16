Schimbări propuse în construcții: Avizele vor fi date mai rapid și doar online, fără limitări la numărul de dosare

Schimbări propuse în construcții. Guvernul vrea să schimbe regulile în construcții, astfel încât să avizele să fie acordate mai rapid și doar online. De asemenea, instituțiile nu vor mai putea limita numărul de documentații care pot fi depuse pentru avizare. Noile măsuri sunt prevăzute într-un proiect de ordonanță, publicat recent în dezbatere pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Proiectul de act normativ are ca obiect de reglementare completarea și/sau modificarea Legii nr. 350/2001, a Legii nr. 50/1991 și a Legii nr.51/2006, care să răspundă problematicilor sectorului construcțiilor, precum și o serie de măsuri suplimentare care să asigure buna punere în aplicare a modificărilor celor trei acte normative.

Actul normativ propune:

instituirea obligației emitenților de avize și acorduri de a comunica solicitările, avizele, acordurile sau respingerile exclusiv prin mijloace electronice, în ziua emiterii acestora;

reglementarea expresă a dovezilor de depunere a documentațiilor în situația refuzului sau limitării nejustificate a primirii ori înregistrării acestora;

interzicerea limitării numerice a documentațiilor ce pot fi depuse spre avizare, indiferent de forma de transmitere, inclusiv prin platforme digitale;

definirea clară a situațiilor strict tehnice în care primirea documentațiilor poate fi refuzată;

introducerea unor contravenții distincte pentru respingerea nejustificată a avizelor și pentru restricționarea accesului la procedura de avizare, cu sancțiuni aplicabile direct entităților emitente;

clarificarea regimului juridic al avizelor și acordurilor, indiferent de denumirea formală utilizată;

consacrarea gratuității analizării și emiterii avizelor și acordurilor pentru lucrările publice și pentru documentațiile de urbanism inițiate de autoritățile publice;

Analizarea și emiterea avizelor necesare lucrărilor publice și documentațiilor de urbanism inițiate de autorități, gratuită

Potrivit proiectului, analizarea și eliberarea avizelor/acordurilor necesare pentru emiterea autorizațiilor de construire pentru proiectele de lucrări publice atât pentru construcții noi cât și pentru intervenții la construcții existente, se va face gratuit, fără perceperea de taxe/tarife, taxe/tarife de analiză, taxe/tarife de consultanță sau altele asemenea.

De asemenea, analizarea și eliberarea avizelor/acordurilor necesare pentru fundamentarea aprobării planurilor de amenajarea teritoriului, a planurilor urbanistice generale a planurilor de urbanism zonale și a planurilor urbanistice de detaliu inițiate de autoritățile și instituțiile administrației publice se va face fără perceperea de taxe și/sau tarife.

Pentru planurile de urbanism zonale sau de detaliu inițiate de beneficiari privați este interzisă perceperea de taxe sau tarife multiple în etapa de avizare.

Taxele sau tarifele achitate la prima depunere rămân valabile, chiar dacă a fost solicitată modificarea sau completarea și trebuie reanalizată documentația după revizuire sau dacă avizele sau acordurile trebuie reconfirmate.

Schimbări propuse în construcții: Toate avizele trebuie comunicate electronic, în ziua emiterii

Potrivit notei de fundamentare, actul normativ propune instituirea obligației emitenților de avize și acorduri de a comunica solicitările, avizele, acordurile sau respingerile exclusiv prin mijloace electronice. De asemenea, toate avizele vor fi comunicate în ziua emiterii acestora.

„Emitenții de avize și acorduri au obligația de a comunica beneficiarului, prin mijloace electronice, solicitările de modificare sau completare, avizele sau acordurile sau adresa de respingere, în ziua emiterii”, prevede proiectul.

Astfel, instituțiile nu vor mai putea întârzia comunicarea unui răspuns. Beneficiarii vor putea afla imediat dacă li se cer clarificări, dacă avizul a fost emis sau dacă documentația a fost respinsă.

Instituțiile nu mai pot limita numărul de dosare

Proiectul de ordonanță interzice explicit limitarea numărului de documentații care pot fi depuse pentru avizare, indiferent dacă acestea sunt depuse fizic sau prin platforme digitale.

Autoritățile publice, instituțiile publice și entitățile emitente de avize sau acorduri vor avea obligația de a primi și înregistra în vederea procesării documentațiile de amenajarea teritoriului, de urbanism sau documentațiile tehnice pentru obținerea de avize și acorduri necesare în vederea obținerii autorizației de construire, indiferent de forma de transmitere prevăzută de lege (platformă digitală, registratură, poștă, mijloace electronice) fără limitarea numărului de dosare posibil de depus pe zi/ saptămânal/lunar.

Refuzul primiii sau înregistrării documentațiilor este interzis, cu excepția situațiilor strict tehnice privind:

lipsa cererii sau lipsa documentației;

fișiere deteriorate sau ilizibile;

nerespectarea formatului tehnic impus prin legislația privind urbanismul și autorizarea construcțiilor.

Lipsa resurselor umane nu va putea constitui motiv legal pentru restrângerea accesului la depunerea documentației pentru obținerea avizului sau acordului.

În cazul existenței unei platforme digitale de depunere, autoritatea sau entitatea emitentă este obligată să asigure:

acces neîngrădit solicitantului;

posibilitatea depunerii fără limitări cantitative;

funcționarea continuă a platformei.

Limitarea numărului de documentații ce pot fi depuse, suspendarea conturilor sau restricționarea accesului din motive administrative sau de personal este interzisă.

Schimbări propuse în construcții: Avizele nu mai pot fi cerute „în lanț”

Proiectul interzice condiționarea emiterii avizelor sau acordurilor de obținerea prealabilă a altor avize sau acorduri.

Avizele și acordurile se solicită concomitent de la toți avizatorii, iar informațiile și condițiile obținute de la avizatori se integrează și se corelează de către proiectanți, pe baza analizării împreună cu beneficiarul, astfel încât documentația tehnică depusă în vederea obținerii autorizației de construire să îndeplinească toate condițiile impuse de avizatori și să respecte tema de proiectare.

Proiectele finanțate prin PNRR vor avea prioritate

Potrivit proiectului, documentațiile aferente investițiilor finanțate prin PNRR vor fi analizate cu prioritate și în regim de urgență, nerespectarea termenelor stricte de răspuns ducând în continuare la aplicarea procedurii avizului tacit, prin care avizul este considerat acordat automat dacă autoritatea nu răspunde în intervalul legal.

Guvernul a avertizat că nerespectarea acestor termene pune în pericol finalizarea proiectelor și atragerea fondurilor europene.

Sancțiuni pentru instituții

De asemenea, pentru garantarea măsurilor propuse, proiectul de ordonanță introduce sancțiuni contravenționale aplicabile direct entităților care resping nejustificat documentațiile sau care restricționează accesul la procedurile de avizare.

Potrivit proiectului, se va sancționa cu amendă de la 5.000 la 30.000 de lei:

respingerea nejustificată temeinic din punct de vedere tehnic, științific și/sau juridic a avizelor și acordurilor, conform prevederilor legale;

restricționarea sau limitarea de către entitățile emitente de avize și acorduri, a posibilității de depunere și înregistrare a documentațiilor în vederea avizării, indiferent de motiv.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News