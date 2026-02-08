Connect with us

Guvernul va adopta al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, săptămâna viitoare: Reforma administrației și relansare economică

Publicat

acum 25 de secunde

Guvernul va adopta al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, săptămâna viitoare, care va fi apoi promovat în parlament prin angajarea răspunderii.

Acesta conţine două proiecte majore – reforma administraţiei şi primele măsuri de relansare economică, potrivit Radio România Actualități.

Măsurile cuprinse în cele două proiecte vor fi adoptate simultan, întrucât aplicarea reformei administrative va crea spaţiul fiscal necesar pentru implementarea soluţiilor de redresare economică, a declarat premierul Ilie Bolojan.

În esenţă, reforma în administraţia publică locală şi centrală vizează o reducere cu 10% a cheltuielilor de personal, fără afectarea salariilor de bază, creșterea eficienței și a calității serviciilor publice.

Pe de altă parte, prin proiectul de relansare economică se urmăreşte stimularea investiţiilor, acesta fiind conceput pe două componente esenţiale: una fiscală şi alta care conține scheme de sprijin pentru companii.

Vezi și: Toate măsurile fiscale și de investiții pentru relansarea economică, propuse de Guvernul Bolojan. Lista pe domenii

Şeful executivului le-a prezentat aceste propuneri şi partenerilor sociali, împreună cu liniile principale ale bugetui de stat a cărui adoptare depinde tocmai de aprobarea noului pachet fiscal.

Un deficit bugetar redus la 6,2%, investiţii de 7% din Produsul Intern Brut, finalizarea proiectelor din PNRR până în septembrie şi o ţintă a inflaţiei de 4% la final de an sunt pilonii de bază ai bugetului pe 2026, care va ajunge în parlament în jurul datei de 20 februarie.

