Haosul continuă la Hidroelectrica. Ce trebuie să știe abonații ale căror contracte vor expira în curând

Haosul continuă pentru abonații Hidroelectrica. După ce facturile la energia electrică întârzie să fie tipărite, cele mai multe contracte vor expira în curând, iar oamenii se plâng că nici măcar nu au fost notificați de furnizor.

Compania susține însă că persoanele care nu primesc nicio notificare rămân cu prețul vechi, de 25 de bani pe kWh, iar contractul se prelungește automat scrie adevărul.ro



„Dacă nu se modifică nimic din contract, fie că vorbim de preţ sau orice altă clauză, practic nu este necesară o corespondenţă între părţi”, spune Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedinte ANRE, potrivit observatornews.ro.

Sunt însă clienți care au primit ofertă de preț mai mare, care la rândul lor pot accepta sau denunța actualul contract.

Vicepreședintele ANRE spune că această decizie, de creștere a tarifelor, este cel puțin ciudată.

Unii dintre consumatori regretă deja decizia de a se muta de la un furnizor la altul, mai ales că nici facturi nu au primit în ultimul timp, iar cele care vor veni vor cuprinde o perioadă lungă de timp.

Compania de stat a anunțat recent că oamenii vor primi săptămâna aceasta facturile pe luna august a anului 2022 și îi sfătuiesc pe clienți să semnaleze eventuale probleme, dacă eventual constată că sunt sume eronate trecute în factură.

Hidroelectrica – amendată de ANRE, iertată de ANPC

Hidroelectrica a primit o amendă de un milion de lei, din partea ANRE, după ce autoritatea a primit numeroase sesizări și reclamații.

Pe de altă parte, preşedintele ANPC a dat joi exemplul Hidroelectrica, referindu-se la întârzierea facturilor, menţionând că s-a decis să nu fie sancţionată „tocmai pentru că a fost o plasă de siguranţă pentru foarte mulţi dintre consumatori”.

„Trebuie să luăm în calcul că, de exemplu, Hidroelectrica, pe care noi am ales să nu o sancţionăm, aşa cum am vorbit deja anul trecut cu reprezentanţii AFEER, tocmai pentru că a fost o plasă de siguranţă pentru foarte mulţi dintre consumatori.

Din discuţiile purtate în ultimul an şi jumătate cu reprezentanţii diverşilor furnizori, am stabilit clar că acolo unde abaterile sunt minore, raportat la portofoliul consumatorilor, să avem înţelegerea de a construi o relaţie mai bună cu consumatorul final, în loc să punem în raportări că ne-am dus şi am trântit uşa şi am dat amenzi”, a declarat Horia Constantinescu.

