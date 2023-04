Harmoniac, formația de rock din Alba Iulia pe scena festivalului RebelX. Cel mai mare eveniment pentru rockerii la început de drum

Rockerii de la Harmoniac, trupa de rock-alternativ formată din mai mulți tineri din Alba Iulia, va concerta la festivalul RebelX. Este un festival care promovează formațiile mici, la început de drum, în special formate din tineri.

Festivalul de muzică rock va avea loc în perioada 7 – 8 iulie, în Lunca Argeșului. Deși este un eveniment dedicat debutanților, la RebelX, participă în jur de 5000 de tineri, în cele două zile de festival.

Baieții și fetele de la Harmoniac vor merge cu mai multe piese compoziție proprie și speră să facă o impresie cât mai bună.

Harmoniac are patru membri: Băcanu David – Chitară, Vocal, Radu Muntean – Chitară, Vocal, Daria Romoșan – Chitară Bas, Vocal, Clarinet, Diana Vinczeller – Tobe.

”Am fost invitați la un festival în Pitești, suntem toți ” all over ” de fericiți că am tot vânat festivale și acum a venit festul la noi”, a precizat pentru alba24.ro, solistul trupei, David Băcanu.

Trupa s-a format în urma cu mai bine de trei ani, au scos o serie de piese și au avut până acum mai multe concerte.

