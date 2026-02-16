Horoscopul Chinezesc 2026: Anul Calului de Foc începe pe 17 februarie. Previziuni pentru fiecare zodie

Horoscopul Chinezesc 2026. Anul Nou Chinezesc începe marți, 17 februarie. Anul 2026 aduce energia Calului de Foc, combinație rară dintre animal și element, care se repetă o dată la 60 de ani. Cel mai recent moment similar a fost în 1966.

Horoscopul Chinezesc 2026 urmează un ciclu de 12 ani. Fiecare an este reprezentat de un animal diferit și de unul dintre cele cinci elemente (Lemn, Foc, Pământ, Metal și Apă).

În 2026, ciclul a ajuns la Cal, care este al șaptelea animal din ordinea zodiacului, potrivit chinesenewyear.net.

Anul Calului de Foc apare o dată la șase decenii, ultima dată fiind în 1966 și acum în 2026.

Ce zodie ești în Zodiacul Chinezesc

În Zodiacul Chinezesc, se ia în considerare anul de naștere:

Șobolan : 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960 Bivol : 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961 Tigru : 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962 Iepure : 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963 Dragon : 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964 Șarpe : 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

: 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965 Cal : 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966 Capră : 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

: 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967 Maimuță : 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

: 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968 Cocoș : 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

: 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969 Câine : 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970

: 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970 Porc: 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971

Este important de precizat că Anul Nou Chinezesc NU începe pe 1 ianuarie.

În cazul celor născuți în luna ianuarie sau la începutul lunii februarie, de exemplu 15 ianuarie 1976, aceștia NU sunt zodia Dragon, ci aparțin zodiei anului anterior, adică Iepure.

Potrivit mitologiei chinezești, ordinea animalelor zodiacului a fost stabilită în urma unei Mari Curse organizate de Împăratul de Jad.

Șarpele isteț s-a încolăcit în jurul copitei Calului, reușind să termine cursa înaintea acestuia, iar Calul a ajuns pe locul al șaptelea.

Spre deosebire de Șarpe, care este precaut și introspectiv, Calul întruchipează entuziasmul, viteza și spiritul aprins, aducând un an axat pe mișcări îndrăznețe și explorare.

Horoscopul Chinezesc 2026: Anul Calului de Foc

Pentru cei născuți în anul Calului, 2026 este Ben Ming Nian, un an despre care, în mod tradițional, se crede că aduce ghinion din cauza unei confruntări cu Tai Sui, Zeul Vârstei.

Totuși, potrivit Zodiacului Chinezesc 2026, Anul Calului de Foc aduce Energie, Pasiune și Transformare.

Horoscopul chinezesc oferă în continuare perspective profunde asupra ciclurilor temporale și ale energiilor cosmice care ne influențează viețile, chiar și după peste 2000 de ani.

Persoanele reprezentate de zodia Calului sunt considerate lideri naturali, care nu acceptă ușor înfrângerea și își găsesc motivația de a merge mai departe în orice situație, scrie chinesenewyear.net.

Determinarea lor poate fi interpretată, în funcție de context, drept perseverență și rezistență, dar uneori și ca încăpățânare sau impulsivitate.

Pe măsură ce se maturizează și învață să își direcționeze energia, pot deveni greu de oprit. Sunt dinamici, rapizi în gândire și au o bună intuiție în ceea ce privește natura umană.

Mai mult de atât, au principii solide și vor să se implice în situațiile în care consideră că merită 100%.

În plan social, Calul este sociabil și deschis, comunică rapid și direct și nu ezită să își scoată în evidență calitățile, pentru câ acesta consideră că o modestie exagerată nu reflectă autenticitatea.

Ce le aduce noroc celor din zodia Calului

În Zodiacul Chinezesc 2026, norocul Calului este asociat cu:

numerele 2 și 7,

direcția sud-est,

culorile roșu, roz și mov.

Totodată, ar trebui să evite:

culorile negru și albastru,

numerele 1 și 6,

direcțiile nord și nord-vest,

să țină ca animale de companie rozătoare.

În cultura chineză, Ben Ming Nian (anul zodiacal propriu) este considerat, de asemenea, un an cu potențial ghinionist.

Așadar, pentru a ține departe energia negativă, se recomandă purtarea culorii roșii.

Anul Calului de Foc. Puncte tari și puncte slabe ale zodiei

Persoanele născute în zodia Calului au multe talente și calități, iar printre acestea se numără: entuziasmul, sinceritatea și empatia.

Sunt apreciate pentru sociabilitatea și deschiderea lor, precum și pentru curajul și pasiunea de care dau dovadă. Astfel, caii devin lideri excepționali, susținători în plan profesional și persoane populare în plan amoros.

Printre punctele slabe se numără tendința de a renunța la jumătatea drumului, atunci când entuziasmul inițial se epuizează.

Totuși, nu se tem neapărat de eșec, ci problema e că se plictisesc ușor, atât pe plan profesional, cât și în dragoste.

De asemenea, pot fi vanitoși și înclinați spre auto-glorificare, dorind atenție și aplauze. Din acest motiv, pot ignora contribuțiile altora din echipă sau familie, ceea ce poate genera resentimente în rândul celor apropiați, afectați de firea lor capricioasă.

Horoscopul chinezesc 2026 pentru fiecare zodie

Deși Anul Calului de Foc influențează pe toată lumea, fiecare dintre cele 12 semne ale zodiacului chinezesc va resimți aceste energii într-un mod diferit. Așadar:

Șobolanul va găsi oportunități prin inteligență și adaptabilitate, dar trebuie să evite tendința de a fi prea calculat și să îmbrățișeze spontaneitatea.

va găsi oportunități prin inteligență și adaptabilitate, dar trebuie să evite tendința de a fi prea calculat și să îmbrățișeze spontaneitatea. Boul va simți tensiunea dintre dorința sa de stabilitate și energia de schimbare a anului, dar poate face progrese solide dacă rămâne deschis la noi metode.

va simți tensiunea dintre dorința sa de stabilitate și energia de schimbare a anului, dar poate face progrese solide dacă rămâne deschis la noi metode. Tigrul va prospera în energia dinamică a Calului de Foc, găsind multe oportunități de aventură și realizări, dar trebuie să evite impulsivitatea excesivă.

va prospera în energia dinamică a Calului de Foc, găsind multe oportunități de aventură și realizări, dar trebuie să evite impulsivitatea excesivă. Iepurele poate simți că ritmul anului este prea rapid, dar dacă își folosește diplomația și sensibilitatea naturală, poate naviga cu succes provocările.

poate simți că ritmul anului este prea rapid, dar dacă își folosește diplomația și sensibilitatea naturală, poate naviga cu succes provocările. Dragonul va rezona puternic cu energia Focului și va avea un an spectaculos de realizări și recunoaștere, dar trebuie să rămână umil.

va rezona puternic cu energia Focului și va avea un an spectaculos de realizări și recunoaștere, dar trebuie să rămână umil. Șarpele va beneficia de intuiția sa puternică pentru a identifica cele mai bune oportunități, dar trebuie să acționeze mai rapid decât este obișnuit.

va beneficia de intuiția sa puternică pentru a identifica cele mai bune oportunități, dar trebuie să acționeze mai rapid decât este obișnuit. Calul va fi în elementul său, experimentând unul dintre cei mai norocoși ani, dar trebuie să fie atent la epuizare și să își dozeze energia.

va fi în elementul său, experimentând unul dintre cei mai norocoși ani, dar trebuie să fie atent la epuizare și să își dozeze energia. Capra va găsi inspirație creativă abundentă și poate face progrese în domenii artistice, dar trebuie să fie mai decisivă și mai puțin ezitantă.

va găsi inspirație creativă abundentă și poate face progrese în domenii artistice, dar trebuie să fie mai decisivă și mai puțin ezitantă. Maimuța va excela prin ingeniozitate și adaptabilitate, găsind soluții creative la provocări și profitând de oportunități neașteptate.

va excela prin ingeniozitate și adaptabilitate, găsind soluții creative la provocări și profitând de oportunități neașteptate. Cocoșul va trebui să își tempereze tendința de a critica și să adopte o abordare mai diplomatică pentru a colabora eficient cu alții.

va trebui să își tempereze tendința de a critica și să adopte o abordare mai diplomatică pentru a colabora eficient cu alții. Câinele va simți nevoia de loialitate și stabilitate testată de schimbările rapide, dar își va găsi echilibrul prin serviciu către ceilalți.

va simți nevoia de loialitate și stabilitate testată de schimbările rapide, dar își va găsi echilibrul prin serviciu către ceilalți. Porcul poate găsi provocător ritmul rapid, dar dacă își menține optimismul natural și generozitatea, va atrage sprijin și oportunități.

Cinci lucruri interesante despre Zodiacul Chinezesc 2026

Are un ciclu complet de 60 de ani: Zodiacul chinezesc nu înseamnă doar 12 animale. Fiecare an combină un animal cu unul dintre cele cinci elemente (Lemn, Foc, Pământ, Metal, Apă).

Abia după 60 de ani se repetă exact aceeași combinație (de exemplu, Cal de Foc).

Ordinea animalelor a fost decisă printr-o legendă: Potrivit mitologiei, animalele au participat la o Mare Cursă organizată de Împăratul de Jad. Șobolanul a câștigat prin ingeniozitate, iar Calul a ajuns pe locul șapte după ce Șarpele l-a surprins.

Anul nu începe pe 1 ianuarie: Anul Nou Chinezesc începe între 21 ianuarie și 20 februarie, în funcție de calendarul lunar. De aceea, cineva născut în ianuarie poate aparține zodiei anului precedent.

Există și "ora zodiacală": În astrologia chineză, fiecare zodie guvernează și un interval de două ore din zi. De exemplu, ora Șobolanului este între 23:00 și 01:00. Astfel, nu contează doar anul nașterii, ci și ora.

Anul propriei zodii poate aduce ghinion: Contrar așteptărilor, când intri în anul zodiei tale (Ben Ming Nian), tradiția spune că este un an sensibil, asociat cu provocări. De aceea, în cultura chineză se poartă roșu pentru protecție.

Așadar, în 2026, Anul Calului de Foc vine cu dorința de schimbare, indiferent de zodie. Horoscopul chinezesc arată că fiecare zodie simte că este momentul să "pună piciorul în prag în acest an".

De asemenea, în acest an vor apărea momente importante și oportunități pentru cei care au curajul să profite de ele.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News