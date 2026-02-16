VIDEO: Ansamblul ”Valea Târnavelor” din Blaj va avea o grupă de dansuri populare la Alba Iulia. Peste 130 de copii la înscrieri

Ansamblul folcloric ”Valea Târnavelor” din Blaj va avea o grupă și la Alba Iulia. Luni a fost prima zi de înscrieri și preselecție și interesul a fost mare. Peste 130 de copii și familiile lor și-au manifestat intenția de a învăța dansuri populare.

Mihai Gogîță, instructorul ansamblului, spune că nu se aștepta să fie atâția oameni interesați. Pe listă, în prima zi de înscrieri, au fost prezenți 132 de copii.

Acesta a precizat că grupa nouă de dansuri începători de la Alba Iulia va fi parte a ansamblului. Repetițiile vor fi lunea și miercurea, câte două grupe de copii, în funcție de categoria de vârstă.

Prima grupă va fi între orele 16.00-17.30 (pentru copii cu vârste între 6 ani și 9-10 ani), iar a doua de la 18.00 la 19.30 (pentru copii de la 10 la 16 ani sau mai mari).

Înscrierile rămân deschise până la 1 martie, la Alba Iulia, pe strada Abrudului nr. 10.

Ansamblul de dansuri populare ”Valea Târnavelor” din Blaj a avut prima repetiție în urmă cu doi ani, iar anul trecut a câștigat un cunoscut concurs de talente.

Vezi și VIDEO: Ansamblul folcloric ”Valea Târnavelor” a câștigat finala emisiunii The Ticket 2025 și premiul de 100.000 de euro

În prezent, Mihai Gogîță antrenează peste 150 de copii.

