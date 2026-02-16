Connect with us

Tensiuni în Guvern: Ședință decisivă a Coaliției, pe reforma în administrație. PSD se opune măsurilor cerute de Bolojan

Publicat

acum O oră

Tensiuni în Guvern: Ilie Bolojan a convocat ședința coaliției, iar trei miniștri PSD refuză să avizeze măsurile de reformă, scrie presa centrală. Întâlnirea partidelor din arcul guvernamental are loc în contextul în care PSD și UDMR se opun măsurilor de reformă pe care intenționează să le ia Ilie Bolojan. 

Premierul Ilie Bolojan a convocat pentru luni, la Palatul Victoria, o ședință a liderilor coaliției guvernamentale, după ce trei miniștri ai PSD au anunțat că nu vor semna ordonanţa privind reforma administraţiei.

Înainte de a intra la reuniune, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus că USR vrea să taie salariile „la toată lumea”, iar social-democrații nu sunt de acord. Liderul PSD s-a referit la polițiști spunându-le „milițieni”.

  •  „O să aștept să vedem… dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord” - a spus Grindeanu.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat, duminică seară, într-o emisiune televizată, că nu va aviza ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) pentru reducerea cheltuielilor cu 10%, susținând în același timp, că, de fapt, că nu se opune şi nici nu doreşte să blocheze reforma.

Nici miniştrii de la Sănătate şi Energie, ambii PSD, nu vor aviza ordonanţa, astfel că urmează o discuţie în coaliţie pe acestă temă.

 

Ultimele articole pe alba24
