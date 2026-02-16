România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Cele mai multe cazuri de rujeolă din UE

România se confruntă cu cea mai gravă criză de vaccinare din ultimele decenii. Iar principalele cauze sunt dezinformarea din social media, desființarea sistemului de vaccinare în școli, dar și izolarea din mediul rural.

Cele mai mici procente de vaccinare se numără la vaccinul anti rujeolă. Potrivit uni studiu realizat de organizația Salvați Copiii, mai puțin de jumătate dintre copiii care aveau nevoie de un vaccin anti rujeolă, erau vaccinați cu prima doză, în 2025.

Potrivit studiului realizat de organizația non guvernamentală, în ultima perioadă de timp se vede o scădere progresivă a ratelor de acoperire vaccinală pentru ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), în special pentru doza a doua administrată la 5 ani.

Astfel, potrivit celor mai recente date, pentru prima doză, acceptarea este de 47,4%.

Dezinformarea din social media, o cauză principală

Principalele cauze țin de carențele informaționale, de dezinformarea din social media, precum și de bariere sistemice, cum ar fi birocrația excesivă, lipsa resurselor materiale, desființarea vaccinării în școli și lipsa transportului.

Cele mai multe cazuri de rujeolă din UE, înregistrate în România

Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România (27.568). A doua țară din top este la mare distanță Italia, cu 1.097 de cazuri.

De asemenea, În perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2025 în România au fost confirmate 35.736 de cazuri de rujeolă, din care 27.720 la copii sub 15 ani și 3.188 la adolescenți între 15 și 19 ani. În același interval, s-au înregistrat 30 de decese cauzate de rujeolă.

Cum arată acoperirea la nivel național a vaccinării

BCG: 93,5%

Hep B (3 doze): 55,0%

DTPa - împotriva difteriei, tetanosului și pertussis acelular - (3 doze): 55,0%

VPI - Vaccinul polio inactivat (3 doze): 55,0%

Hib (3 doze): 55,0%

Pneumococic (3 doze): 54,0%

ROR (1 doză): 47,4%

Sursă foto: Salvați Copiii.

