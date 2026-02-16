Șoferii care rămân fără permis ar putea conduce din nou, doar după decizie definitivă în instanță. Propunere CSM

Șoferii care rămân fără permis și contestă măsura prin acțiune în instanță ar putea avea dreptul de a conduce din nou abia după decizie definitivă a acesteia. Este o propunere a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), care ar viza reducerea proceselor civile privind amenzile rutiere sau permisele.

Inițiativa face parte dintr-un set de măsuri propuse de CSM și aduse în atenția Ministerului Justiției.

Propunerea ar urma să conducă la degrevarea instanțelor de miile de dosare ce se referă la amenzi sau sancțiuni rutiere ori suspendări de permise de conducere.

Ce prevede legea

Potrivit procedurii actuale, șoferul poate să continue să conducă dacă depun o plângere la judecătoria pe raza căreia s-a produs fapta. Odată cu depunerea acesteia, se suspendă executarea sancțiunii, a amenzii și a măsurii de suspendare a permisului. Pe parcursul procesului, conducătorul auto poate primi permisul înapoi de la poliție, pe baza unui act de la instanță.

CSM propune ca permisul să rămână suspendat până la decizia definitivă a instanței. Cum un proces poate dura și câțiva ani, această măsură ar fi în detrimentul șoferilor în cazul cărora s-au produs erori și care câștigă în cele din urmă în instanță. Cei mai afectați ar fi șoferii profesioniști, potrivit antena3.ro.

În plus, șoferii în cazul cărora decizia instanței este favorabilă, după timpul în care nu au avut permis ar putea cere despăgubiri statului român, pe motiv că activitatea le-ar fi afectată. Iar acest aspect ar însemna chiar mai multe procese în instanță.

Când poate fi suspendat permisul de conducere

Potrivit Codului Rutier, permisul de conducere poate fi suspendat, de regulă, pentru perioadă de 30, 60 sau 90 de zile, pentru diferite abateri, ca neacordarea de prioritate, depășirea neregulamentară, trecerea pe roșu sau accidentele cu pagube materiale.

Suspendare permis 30 de zile

acumularea a 15 puncte de penalizare în decurs de 6 luni; dacă se reacumulează 15 puncte în următoarele 12 luni de la expirarea ultimei suspendări, perioada crește la 60 de zile

neacordare prioritate pietoni/vehicule

nerespectarea semnalelor polițistului

trecerea pe roșu

depășire neregulamentară

circulație pe sens opus

utilizarea telefonului mobil, simultan cu nerespectarea unei alte reguli de circulație

Suspendare permis 60 de zile

Producerea unui accident cu pagube materiale după:

depășire neregulamentară

nerespectarea regulilor la trecerea la nivel cu calea ferată

neacordarea de prioritate

trecerea pe roșu

comportament agresiv la volan

Suspendare permis 90 de zile

conducerea sub influența alcoolului (sub limita penală, 0,40 mg/l în aer expirat)

depășirea vitezei maxime admise cu mai mult de 50 km/h

circulație nejustificată pe banda de urgență a autostrăzii

conducerea unui autovehicul cu defecțiuni grave la sistemul de frânare sau direcție

Suspendare permis 120 de zile

depășirea vitezei regulamentare cu peste 70 km/h

manevre de întoarcere sau mers înapoi ori mers pe contrasens pe autostradă.

