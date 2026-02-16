Ministrul Sănătății: veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgențǎ nu vor fi reduse

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a comunicat că veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgențǎ nu vor fi reduse cu 10%. Precizarea vine în contextul deciziilor din Coaliție de luni.

Ministrul spune că ”o reducere brută și liniarǎ a veniturilor ar fi însemnat nu doar demotivare și scăderea încrederii, ci și un nou exod” în sectorul medical.

”Am susținut această poziție pentru că o tăiere liniară nu ar fi adus economii reale, dar ar fi produs efecte negative serioase într-un sistem deja solicitat la maximum. În sănătate, fiecare verigă este esențială. De la medic, farmacist, asistent, biolog, chimiști, fizioterapeuți, până la personal tehnic și administrativ – toți susțin funcționarea zilnică a sistemului.

O reducere brută și liniarǎ a veniturilor ar fi însemnat nu doar demotivare și scăderea încrederii, ci și un nou exod al acestora din sistem. Venituri mai mici pentru oameni înseamnă resurse mai puține pentru spitale, tratamente și investiții. Nu putem consolida sănătatea slăbindu-i oamenii.

În același timp, spun la fel de clar: sănătatea are nevoie de reformă profundă. Știu că există probleme structurale ignorate ani la rând. Dezechilibre, necorelări, risipă, lipsă de criterii clare. Tocmai aceste lucruri le corectăm acum”, a anunțat ministrul, pe Facebook.

Reforma din sistemul de sănătate

În opinia sa, reforma în sistemul de sănătate trebuie să includă:

criterii reale de performanță corelate cu activitatea și complexitatea cazurilor;

reorganizarea sistemului de gărzi;

reclasificarea spitalelor;

reducerea risipei și transparență totală în cheltuirea fondurilor.

Rogobete susține că sistemul de sănătate va fi reașezat ”pe principii de responsabilitate, performanță și respect”.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News