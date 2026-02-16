Connect with us

Reforma administrației va fi adoptată prin OUG. Cheltuielile cu salariile bugetarilor scad cu 10%. Excepții decise în Coaliție

Publicat

acum 6 secunde

Reprezentanții coaliției de guvernare au decis luni modalitatea de aprobare a reformei administrației și reducerile cheltuielilor din sector.

Reforma administrației și pachetul de relansare economică va fi adoptată prin OUG.

Un grup de lucru va propune modificări ale taxelor și impozitelor locale, vizând supraimpozitarea, clădirile vechi și facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Deciziile coaliției de guvernare

Liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale reuniți în ședința luni, 16 februarie, au luat o serie de decizii aplicabile în perioada imediat următoare, notează Mediafax.

Reforma administrației centrale și locale și pachetul de relansare economică au fost finalizate și vor adoptate prin OUG, imediat după încheierea avizării. Sunt vizate formele deja convenite, cu câteva amendamente.

Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranța națională, educație, sănătate și cultură vor realiza economiile prin metode care vor fi stabilite conform specificului domeniului. Nu vor fi vizate exclusiv salariile specialiștilor.

Principiul reconfirmat este ca reducerile cheltuielilor salariale realizate de ministere în anul 2025 vor fi luate în calculul reducerii totale de 10%.

Taxe și impozite locale

În privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități. A fost creat un grup de lucru care va propune soluțiile finale.

Premierul Ilie Bolojan a convocat o ședință a coaliției de guvernare, luni, de la ora 13.00, la Palatul Victoria, în urma tensiunilor generate de recesiunea tehnică în care a intrat România. Liderii PSD cer chiar schimbarea premierului.

Sorin Grindeanu a fost întrebat ce așteptări are de la ședința coaliției și a răspuns: „O să aștept să vedem… dacă cei de la USR vor să taie salariile la medici, salariile la profesori, la milițieni, la jandarmi, la toată lumea, noi nu suntem de acord”.

Întrebat, în continuare, dacă trebuie schimbat Ilie Bolojan, după anunțul că România a intrat în recesiune, Grindeanu a spus că „asta e o analiză pe care nu putem face”.

Sorin Grindeanu a plecat către Palatul Victoria însoțit de secretarul general al PSD, Claudiu Manda. Anterior, în biroul liderului PSD a fost prezent și președintele UDMR, Kelemen Hunor.

