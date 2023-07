Hoț din Alba, speriat de moarte de doi tineri aflați pe bancheta din spate a mașinii pe care încerca să o jefuiască

”Ghinionul” unui hoț din Alba este detaliat de magistrații judecătoriei Alba Iulia, într-un dosar de furt calificat, unde doi tineri au fost condamnați pentru câteva furturi mărunte.

Este vorba despre doi tineri, minori la data comiterii faptelor, care s-au decis să fure din automobile. Unul dintre ei a avut parte de o experiență mai comică, deoarece s-a speriat în timp ce fura dintr-un autoturism parcat pe o stradă.

Însă nu și-a dat seama că în mașina se aflau două persoane pe bancheta din spate, iar când a deschis portiera să fure, bărbatul din mașina a urlat la el, iar acesta a fugit speriat.

Totul este detaliat în motivarea instanței, unde cei doi tineri au fost condamnați de magistrații Judecătoriei Alba Iulia, pentru furt calificat.

Potrivit motivării instanței, ”în noaptea de 26/27.10.2021 inculpatul a pătruns împreună cu inculpatul în autoturismul marca Skoda, de unde a sustras portmoneul persoanei vătămate, în care se aflau suma de aproximativ 40 lei, cartea de identitate, permisul de conducere, carduri bancare, cardul de sănătate, precum şi carduri de fidelitate şi în noaptea de 03/04.11.2021 inculpatul a pătruns în autoturismul marca Opel, proprietatea persoanei vătămate care se afla parcat pe strada Iazului, oraş Zlatna, cu intenţia de a sustrage bunuri din interior, însă nu a sustras bunuri întrucât a fost surprins de către persoana vătămată care se afla în autoturism”, se arată în motivarea instanței.

Momentul în care hoțul s-a speriat și luat-o la fugă este detaliat de unul dintre persoanele aflate în mașina parcat pe o stradă din Zlatna.

În linii mari, cei doi tineri stăteau în mașina, iar la un moment dat s-au mutat pe bancheta din spate, deoarece era mai mult loc.

”Ne-am mutat pe bancheta din spate, unde am stat de poveşti şi ne-am jucat pe telefoane. Eu stăteam pe locul din stânga, în spatele scaunului şoferului, iar iubita mea în dreapta mea. La un moment dat, am observat în partea stângă, unde era parcat autoturismul iubitei mele o lumină cu tentă albastră-verde, care părea a proveni de la becul unei brichete, dar nu am dat importanţă.

După câteva secunde în timp ce povesteam cu iubita mea, o persoană necunoscută de etnie rromă, care avea o glugă în cap de culoare negru, a deschis portiera dreapta-faţă a autoturismului în care ne aflam şi s-a aplecat în maşină, şi cotrobăia printre lucrurile care se aflau pe scaunul dreapta faţă. Pe bancheta stânga faţă se afla telefonul meu mobil, dar persoana necunoscută nu a apucat să îl sustragă întrucât am strigat la el „Bă!!!!„, moment în care acesta s-a speriat şi a luat-o la fugă, dar nu pot preciza în ce direcţie”, a declarat în instanță tânărul care l-a gonit pe hoț.

La mai bine de doi ani de la comiterea faptelor cei doi hoți au fost condamnați de magistrații Judecătoriei Alba Iulia.

Unu la fost condamnat la măsura educativă a supravegherii pe o perioadă de 4 luni, și altul la măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă de 5 luni pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat.

Momentan decizia din data de 28 iunie nu este definitivă și poate fi atacată la instanța superioară.

