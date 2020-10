Ikea lansează ”Programul Rabla” pentru mobilier. Obiectele vechi vor putea fi returnate, iar clienții vor primi vouchere

Companiile distribuitoare de energie şi gaze vor suporta costurile legate de racordarea la reţea a noilor clienţi, iar aceste costuri se vor regăsi ulterior în factura consumatorilor, însă nu vor depăşi 1% din tariful de distribuţie, a declarat, marţi, Niculae Havrileţ, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.

În replică, fostul ministru al Energiei, Răzvan Nicolescu, a declarat că de fapt, costurile de care vor fi scutiţi cei care se vor racorda la reţeaua de gaze vor fi suportate de toţi consumatorii în facturile finale, iar în unele cazuri e vorba de milioane de euro.

„Este vorba despre toţi consumatorii casnici şi unii non-casnici. Costurile de racordare vor fi suportate de operatorul de distribuţie, dar el are posibilitatea să le includă în planurile de investiţii anuale, care în final se vor transfera în tarifele de distribuţie, prin socializare. Valoarea este foarte mică. S-a făcut un calcul, o estimare, iar tariful de distribuţie creşte aproape nesemnificativ. Este vorba de zero şi ceva la sută, sub 1%. Este o măsură bună, pentru ca toţi consumatorii, inclusiv cei din categoria vulnerabililor, să aibă posibilitatea să fie racordaţi şi să beneficieze de acest serviciu”, a susţinut oficialul guvernamental, potrivit agerpres.ro.

El a subliniat că această măsură va fi luată atât în ceea ce priveşte racordarea la sistemul de gaze, cât şi în privinţa noilor clienţi de energie electrică.

„Dorim ca operatorii de distribuţie să finanţeze şi branşamentele şi unele dezvoltări viitoare ale localităţilor. De aceea se precizează că, dacă o unitate teritorial-administrativă are în plan extinderea acesteia, operatorul de distribuţie trebuie să includă în planul de investiţii din anul următor extinderea reţelei şi în zona nouă”, a completat Havrileţ.

În septembrie, Silvia Vlăsceanu, directorul executiv al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE), afirma că intenţia autorităţilor de a extinde reţeaua de gaze a ţării ignoră principiul eficienţei economice, iar consumatorii vor fi cei care vor suporta, în facturi, aceste costuri.

„Deci, vorbim de zone restrânse de concesiune unde cetăţenii vor trebui să suporte aceste tarife. Aici intervin probleme precum pe ce perioadă. Pentru a fi suportabile, se vor duce pe zeci de ani, ceea ce va genera dificultăţi operatorilor de distribuţie, mai ales în cazul celor mici”, a precizat ea.

Potrivit lui Vlăsceanu, există în acest moment 36 de operatori de distribuţie, iar cei mici nu au capacitate financiară să suporte aceste extinderi.

Replica fostului ministru Răzvan Nicolescu

Acesta a criticat în termeni duri intenţia autorităţilor ca racordarea noilor clienţi la reţelele de gaze să fie suportată de operatorii de distribuţie şi a arătat că, de fapt, tot consumatorii vor fi cei care vor plăti acele costuri.

„Încep să mă satur de atâta prostie şi impostură. În primul rând, nu e nimic gratis. Toţi ceilalţi consumatori vor suporta costurile. Dacă e cineva în vârful muntelui şi vrea să se conecteze, vor fi costuri de ordinul milioanelor de euro”, a spus Nicolescu.

