Impetum Grup, cel mai nou acționar al PREBET Aiud, din 16 noiembrie. Tranzacție de 5,8 milioane lei pe Bursa de Valori București

Impetum Investments, divizia de investiţii a Impetum Group, a achiziţionat marţi, 16 noiembrie, 5,08 milioane de acţiuni Prebet Aiud (simbol bursier PREB), producător de prefabricate din beton armat şi precomprimat, reprezentand o deţinere de 11,16% din capitalul social al companiei, potrivit unui raport publicat marţi seară la BVB.

Impetum Grup, un hub de resurse care are ca scop maximizarea valoarii de business a companiilor, a fost fondat de Andrei Cionca, Andreea Cionca, Rudolf Vizental, Vasile Godîncă-Herlea.

Impetum Group s-a consolidat pe patru piloni – doi investiţionali (ROCA şi ROCA X), unul pentru management (ROCA Management) şi unul pentru servicii (CITR, având şi o divizie care încearcă să facă restructurare în afara procedurii de insolvenţă); peste 1.000 de proiecte gestionate în cei 20 de ani (majoritatea din sfera insolvenţei); 40 milioane euro – capital în administrare, prin companiile sale (valoare pe care îşi propune să o tripleze în următorii cinci ani); 650 milioane euro – valoarea totală a patrimoniului administrat; 160 de specialişti; 10 filiale naţionale şi una internaţională, în Cipru.

Prebet Aiud (simbol bursier PREB), producător de prefabricate din beton armat şi precomprimat, a anunţat marţi la Bursa de Valori Bucureşti că Liviu Hagea, cel mai mare acţionar al companiei, şi-a lichidat deţinerea de 30,86% printr-o tranzacţie realizată în data de 16 noiembrie 2021.

Potrivit calculelor realizate de ZF pe baza preţului de 1,15 lei pe acţiune, tranzacţia prin care Impetum Investments a intrat în acţionariatul Prebet Aiud s-a ridicat la 5,83 mil. lei.

“Suntem familiarizaţi cu Prebet Aiud atât din perioada în care aceştia au decis să investească în ROCA Investments, cât şi prin preocuparea noastră constantă de a identifica domenii de investiţie strategice, companii cu modele de business rezistente la criză şi cu potenţial de creştere.

Personal mizez pe evoluţia domeniului materialelor de construcţii şi al infrastructurii, cred că măsurile ce sunt cuprinse în PNRR, dar şi trendurile pe care piaţa ni le arată vor avea un impact pozitiv în evoluţia companiilor din acest sector”, spune Andrei Cionca, CEO şi cofondator al Impetum Group, pentru ZF.ro.

În sistemul BVB au fost înregistrate marţi la ora 10.57 două tranzacţii tip DEALS cu acţiuni PREB, realizate la preţul de 1,15 lei pe unitate, în scădere cu 8,37% faţă de cel din şedinţa precedentă, în valoare cumulată de 16,3 mil. lei.

De asemenea, compania a fost informată marţi printr-un raport că Nicolae Christopher Raţiu, membru al Consiliului de Administraţie, a vândut un pachet de 139.727 de acţiuni PREB la preţul de 1,15 lei pe unitate, tranzacţie care s-a ridicat la 160.686 lei, potrivit calculelor realizate de ZF.

Diferenţa de 14 milioane de acţiuni coincide cu deţinerea lui Liviu Hagea, ceea ce înseamnă că acesta a vândut pachetul de 30,86% pentru suma de 16,17 mil. lei, arată calculele ZF. Ceilalţi cumpărători nu au fost anunţaţi încă.

Prebet Aiud are 57,2 mil. lei capitalizare. GES Green Energy Specialist Bistriţa deţine 17,32% din numărul total de acţiuni ale companiei, Anodin Assets Cluj Napoca are o participaţie de 14,82%, în timp ce Acord Construct Bistriţa are un pachet de 12,29%.

Acţiunile PREB înregistrau marţi la ora 16.00 un avans de 13,6%. De la începutul anului, acestea au un plus de 21,8%, pe fondul unui rulaj de 29,2 mil. lei, arată datele BVB.

Compania a încheiat primele nouă luni din 2021 cu un profit net de 3,5 mil. lei, în scădere cu 45,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, la afaceri de 26,2 mil. lei, minus 9,6%, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza datelor din raportul trimestrial publicat pe 11 noiembrie la BVB.