FOTO: Cum s-a produs accidentul aviatic de la Arsenal Park Orăștie. Avionul a agățat cablul unei tiroliene. Raport AIAS

Cum s-a produs accidentul aviatic de la Arsenal Park Orăștie: Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile (AIAS) a emis raportul preliminar de investigație în cazul accidentului aviatic produs pe 15 iulie, în apropiere de Arsenal Park, la Orăștie în județul Hunedoara.

În urma evenimentului, pilotul unui avion de mici dimensiuni a decedat, după ce aeronava a agățat cablul unei tiroliene, iar mai apoi s-a prăbușit.

Potrivit raportului AIAS, consultat de Alba24, aeronava WT-9 DYNAMIC, înmatriculată YR-5259, a decolat la ora 14:00 din Timișoara, pe ruta: Golden Wings (Timișoara) – Becicherecu Mic – Orăștie – Șiria – teren de zbor Golden Wings (Timișoara).

După aproximativ o oră și zece minute de zbor, aeronava a ajuns în zona orașului Orăștie, unde a executat o serie de viraje în partea de vest a orașului, continuându-și apoi zborul către complexul Arsenal Park situat la 3 km în vestul orașului.

Acest complex are în componența sa mai multe zone de distracții, printre care un Aqua Park și o tiroliană.

Ajunsă în această zonă, aeronava a efectuat două viraje de 360 de grade, la mică înălțime, deasupra Aqua Park.

În momentul finalizării celui de al doilea viraj, aeronava a agățat cu jamba stânga a trenului principal de aterizare cablului instalației de tiroliană situată în apropierea Aqua Park-ului.

În cadrul acestui complex de agrement Arsenal Park există și o tiroliană, care reprezintă o alunecare pe o coardă (cablu) fixată între două puncte aflate la o anumită distanță între ele și cu o anumită diferență de nivel.

În imediata apropiere a Aqua Park, în partea de est, se află un turn de apă cu o înălțime de 54 m. Acest turn de apă reprezintă punctul de plecare în alunecare pe cablu până la o platformă cu o înălțime de 2 m, situată la o distanță de 544 m față de turn. Direcția de alunecare este aproximativ paralelă cu drumul de acces la Aqua Park.

În urma impactului, aeronava a intrat într-o evoluție necontrolată, lovind solul.

În urma accidentului, pilotul aeronavei a decedat, iar pasagerul a fost transportat în stare critică la spital.

Aeronava a fost distrusă în totalitate.

